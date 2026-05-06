Heineken España se convierte en la primera cervecera del país —y el primer país del grupo Heineken en el mundo— en elaborar toda su producción con energía renovable al 100%. La compañía, responsable de marcas como Heineken, Cruzcampo, Amstel y El Águila, cerró 2025 alcanzando este hito histórico, verificado por EY, cinco años antes de lo previsto por su matriz.

Este logro llega en un momento de alta volatilidad energética y creciente presión regulatoria. La apuesta de Heineken España por la energía renovable no es sólo un gesto medioambiental: es una decisión estratégica que refuerza su autonomía y competitividad en un sector que consume grandes volúmenes de energía en producción.

Es una de las grandes noticias que se desprende del informe Sostenibilidad en Cifras 2025 que detalla los avances de la compañía en este último ejercicio, en el que se ha posicionado como un referente ESG para la industria cervecera española y para el grupo Heineken a nivel mundial.

Hito de descarbonización

El alcance de la transición a la energía renovable va más allá de las fábricas. La cervecera también ha reducido un 32% las emisiones en su alcance 3, es decir, en toda su cadena de valor. Lo ha conseguido gracias a la agricultura regenerativa, el uso de un 99% de materias primas de origen sostenible y la colaboración con proveedores de packaging, logística y refrigeración.

El reparto de última milla con vehículos eléctricos ya opera en 13 ciudades españolas, entre ellas Sevilla, Madrid, Bilbao, Málaga y Jaén. Esta red de distribución limpia ha reducido un 20% las emisiones de CO₂ en logística, consolidando a Heineken España como referente en descarbonización industrial.

Agua: menos consumo, más retorno

Sus cuatro fábricas —Madrid, Sevilla, Valencia y Jaén— ya consumen un 45% menos de agua que en 2008. La ratio actual es de 2,68 litros de agua por litro de cerveza elaborada, superando incluso el objetivo fijado por el grupo Heineken para zonas de estrés hídrico como Sevilla y Jaén.

En 2025, la cervecera retornó 2.900 millones de litros de agua a las cuencas de los ríos que abastecen sus plantas. Esta cifra casi duplica el objetivo de 1.500 millones y equivale a toda el agua contenida en las cervezas, ciders y tinto de verano que fabrica en España.

Cero residuos y circularidad

Sus cuatro plantas cuentan con la certificación Cero Residuos a Vertedero (Zero Waste International Alliance). El 98,7% de los residuos se valoriza, el 86% de los formatos en hostelería son reutilizables y cada botella de 1/3 topacio acumula una media de 26 vidas útiles.

La circularidad integral, unida a la producción con energía renovable, forma el núcleo de la estrategia Brindando un Mundo Mejor. Con ella, Heineken España cierra su hoja de ruta 2025 y se consolida como referente ESG para la industria cervecera nacional y para el conjunto del grupo a escala mundial.

Economía local y empleo

Heineken España produce en el país prácticamente todo lo que vende aquí: el 98% de sus productos salen de sus fábricas nacionales. El 88% de las materias primas —malta de cebada, grits de maíz y lúpulo— son de origen local, lo que consolida su cadena de valor como motor económico territorial.

La aportación de la compañía a la economía española asciende a casi 5.000 millones de euros, el 0,3% del PIB. Por cada euro que genera con su actividad, aporta 11 euros a la riqueza del país, según los datos de su informe Sostenibilidad en Cifras 2025.

Hostelería y talento joven

En el plano social, la Fundación Cruzcampo —la fundación cervecera más longeva de España— ha formado a más de 17.000 alumnos del sector hostelero en sus 30 años de historia, con un 80% de empleabilidad a través del programa Talento Cruzcampo.

La inversión acumulada en digitalización de la hostelería supera los 1.300 millones de euros en los últimos años, con más de 32.000 hosteleros digitalizados. Heineken España también lidera el segmento Low & No del país, con una amplia oferta de opciones 0,0 en todas sus marcas principales.