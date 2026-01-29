‘Mundialmente Locales’, la visión de HEINEKEN España para construir su éxito global desde lo local

HEINEKEN ESPAÑA se ha convertido en un agente clave de la nueva estrategia mundial EverGreen 2030, la cual marca una nueva etapa en el Grupo a nivel internacional a la vez que refuerza el papel de nuestro país en los nuevos desafíos. La filial española, de hecho, destaca como uno de los 17 mercados llamados a impulsar buena parte del crecimiento futuro de HEINEKEN en el mundo, en los que concentrará de forma prioritaria sus inversiones y programas de transformación.

Los avances conseguidos hasta ahora inspiran el camino a seguir en 2026, con una hoja de ruta marcada por importantes hitos en sostenibilidad e innovación, dos ámbitos en los que despunta la compañía española. Todo ello, además, enmarcado en un nuevo posicionamiento local, Mundialmente Locales, que refleja el espíritu pionero y la visión única de una empresa que conforma su éxito global desde lo local, generando innovación, progreso y oportunidades para España.

Un éxito local que se refleja a nivel global

En esta línea, Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y presidenta de la Fundación Cruzcampo, ha señalado que «España es uno de los mercados clave dentro de HEINEKEN, tanto en volumen como en rentabilidad. Contribuimos de forma muy relevante al negocio global y, al mismo tiempo, somos uno de los 17 mercados llamados a impulsar nuestro crecimiento apoyándonos en la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad. Ese doble papel, como motor de resultados y referente en forma de hacer las cosas, es lo que queremos reflejar con nuestro posicionamiento Mundialmente Locales».

Un posicionamiento que, entre otros aspectos, recoge la esencia y los atributos que diferencian a HEINEKEN de cualquier otro competidor en nuestro país: los de una cervecera global con espíritu pionero que cultiva el valor de lo nuestro y el disfrute compartido de impulsar un mundo mejor. Haciendo de su liderazgo global una ventaja estratégica, ha conseguido traer a España una visión única del negocio, adaptada al contexto del país y contribuyendo a construir el éxito global de una multinacional desde lo local.

De este modo, HEINEKEN España aprovecha su carácter pionero y su saber dentro y fuera de nuestras fronteras con el fin de impulsar nuevas formas de hacer las cosas mejor.

«Somos parte de un grupo internacional que opera en más de 70 países, pero nuestro día a día se construye aquí, con agricultores, proveedores, hosteleros y comunidades locales. Llevamos más de 120 años ayudando a impulsar el crecimiento del Grupo desde España y, al mismo tiempo, trabajando para que nuestra actividad tenga un impacto positivo en la economía y la sociedad españolas», ha explicado Ponce en la misma intervención.

Los retos de este nuevo año

La agenda de 2026 de HEINEKEN España estará marcada por hitos clave en innovación y sostenibilidad, dos ámbitos en los que la filial española se ha convertido en ejemplo para el resto del Grupo.

Uno de los ejes es su fuerte apuesta por la transformación digital, que ha consolidado a España como un referente interno y un laboratorio de pruebas de soluciones escalables a otros países. Destaca en el canal hostelero con eazle, la plataforma líder de comercio electrónico para bares y restaurantes que ya concentra un tercio de su negocio y que se ha consolidado como una herramienta clave para gestionar pedidos y servicios de forma más fácil y ágil. Y también gracias a herramientas como AIDDA, un ecosistema conectado con data y AI que ayuda a hacer más eficientes las rutas comerciales, mejorando la planificación, la productividad y la capacidad de respuesta al cliente, anticipando tendencias y necesidades del mercado.

Si miramos la innovación de producto, HEINEKEN España está centrada en tres segmentos con amplio potencial de crecimiento: las cervezas premium, las opciones 00 o de bajo contenido alcohólico y las propuestas que van más allá de la cerveza. Marcas como El Águila, que ha multiplicado por nueve su volumen en los últimos cinco años, o el lanzamiento de Ladrón de Verano, que ha dinamizado su categoría incorporando a dos de cada cinco nuevos compradores, son ejemplos de cómo España está contribuyendo a revitalizar el amor por la cerveza y a captar nuevas ocasiones de consumo. Así como su liderazgo en 00, tanto en hostelería como en alimentación gracias al éxito de variedades como El Águila Sin Filtrar 00 y el barril premium de Heineken® 0,0.

También es reseñable el desempeño de la calidad de marcas de origen local como Cruzcampo, que ha protagonizado uno de los lanzamientos internacionales más exitosos del Grupo en la última década en el Reino Unido, alcanzando el millón de hectolitros en menos de dos años. Así como su impulso del lado más local de marcas globales como Heineken®, que patrocinará el Gran Premio de España en Madrid a partir de 2028 y es reconocida como la marca cerveza más asociada a la música gracias a sus activaciones en más de 120 festivales. O la evolución de Amstel, que ha crecido considerablemente en penetración con sus variedades Original y Radler.

En sostenibilidad, HEINEKEN España es considerada una best practice global. Recientemente, se ha convertido en el primer mercado del Grupo HEINEKEN –y una de las primeras compañías de gran consumo en España– en elaborar todos sus productos exclusivamente con energías renovables. Un hito pionero que acelera el camino hacia el objetivo del Grupo de ser net zero en producción a nivel global en 2030.