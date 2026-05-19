Horario de la PAU 2026 en el País Vasco: cuándo es, fechas y dónde son los exámenes de la PAU

Cuando se acerca el final del curso, los alumnos de segundo de Bachillerato, comienzan a sentir esos nervios que de hecho se repiten cada año. Durante meses la conversación ha girado alrededor de trabajos, exámenes, recuperaciones y la nota media, pero es ahora cuando las dudas cambian y todas tienen que ver con qué día es la Selectividad, a qué hora hay que presentarse o dónde toca hacer el examen. Cuando se acerca junio, las fechas de la Selectividad son la prioridad de muchos, de modo que repasamos ahora cuándo es en el País Vasco.

Los alumnos que este año afrontan la antigua Selectividad ya pueden empezar a organizar repasos y últimas semanas de estudio dado que las fechas para el País Vasco establecen que todo arranca el 2 de junio. Además, el esquema apenas cambia respecto a otros cursos y vuelve a apostar por un formato concentrado en tres jornadas seguidas. Lo habitual es que esos días se vivan con una mezcla extraña de nervios y alivio. Nervios porque son exámenes importantes y alivio porque, después de meses de preparación, por fin llega el momento de hacerlos y pasar página. Por otro lado, ya se ha anunciado que la Universidad del País Vasco volverá a encargarse de coordinar todas las pruebas, una situación distinta a la de otras comunidades donde intervienen varias universidades, pero en el País Vasco todo se centraliza a través de la UPV/EHU, que reparte a los estudiantes por sus campus y organiza el calendario completo, desde la matrícula hasta las revisiones de nota. Así, con las fechas ya encima, muchos alumnos empiezan ahora la cuenta atrás real.

Cuándo es la PAU en el País Vasco: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026

La convocatoria ordinaria de la PAU en el País Vasco se celebrará entre el 2 y el 4 de junio de 2026. Serán tres días seguidos de exámenes y, aunque las pruebas arrancan oficialmente el 2 de junio, los estudiantes tendrán que madrugar bastante porque la convocatoria establece la llegada a las sedes desde las 08:30, mientras que los exámenes comenzarán a las 09:00 y la jornada se alargará hasta alrededor de las 14:30. Cada ejercicio tiene una duración de 90 minutos y entre una prueba y otra hay pausas de aproximadamente media hora o algo más.

En el País Vasco existe además una particularidad respecto a otras comunidades. Toda la organización depende únicamente de la Universidad del País Vasco. Al existir una sola universidad pública que coordina la prueba, el proceso es bastante más uniforme y evita parte de la confusión que puede darse en otros lugares.

Los exámenes se distribuyen entre los tres grandes campus universitarios:

Campus de Leioa, en Vizcaya , donde se concentra el mayor número de alumnos.

, donde se concentra el mayor número de alumnos. Campus de Vitoria-Gasteiz, para estudiantes de Álava.

para estudiantes de Álava. Campus de Donostia-San Sebastián, ubicado en Ibaeta.

La sede concreta depende normalmente del centro donde se haya cursado Bachillerato y de la provincia. Aunque la asignación suele ser bastante previsible, conviene revisar antes el edificio exacto porque dentro de un mismo campus puede haber varias facultades habilitadas para realizar los exámenes.

Además, los alumnos pueden realizar la prueba en castellano o euskera. Los enunciados se entregan en ambos idiomas y cada estudiante puede responder en la lengua que prefiera, salvo en aquellas materias relacionadas específicamente con idioma.

Calendario por días de la PAU 2026 en el País Vasco: horario de los exámenes por asignatura

La PAU 2026 volverá a repartirse durante tres jornadas consecutivas:

Martes 2 de junio

Horario aproximado: de 09:00 a 14:30.

Asignaturas:

Lengua Castellana

Euskera

Historia

Filosofía

Miércoles 3 de junio

Horario aproximado: de 09:00 a 14:30.

Materias previstas:

Lengua Extranjera

Materia troncal de modalidad

Jueves 4 de junio

Horario aproximado: de 09:00 a 14:30.

Asignaturas de fase específica:

Materias optativas

Hasta tres pruebas para mejorar nota

Más allá de los exámenes, el calendario administrativo también tiene fechas importantes. El periodo de matrícula está previsto entre el 18 y el 22 de mayo mediante la plataforma Sarbidea y las calificaciones se publicarán el 10 de junio a las 12:00. Después llegará el plazo de revisiones. Las solicitudes podrán realizarse los días 11, 12 y 15 de junio y la resolución definitiva se conocerá el 22.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en el País Vasco

No todos los estudiantes llegan a junio en las mismas circunstancias y por eso existe una segunda oportunidad unas semanas después. Algunos no pueden acudir a la convocatoria ordinaria, otros necesitan recuperar alguna asignatura y también hay quienes vuelven a presentarse simplemente para intentar mejorar su nota. De este modo, la convocatoria extraordinaria de la PAU del País Vasco se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2026.

Esta segunda fase mantiene una ventaja importante para quienes deciden repetir examen y es que la mejor nota siempre se conserva. Eso permite presentarse sin el miedo de perder una calificación anterior y en algunos casos, una mejora pequeña termina siendo suficiente para acceder a la carrera deseada. Y aunque muchos estudiantes esperan terminar la Selectividad en junio para olvidarse de apuntes durante una temporada, la realidad es que julio sigue siendo una fecha marcada en rojo para quienes todavía tienen un último esfuerzo pendiente antes de entrar en la universidad.