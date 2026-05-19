No es la primera ola de calor del año pero está cerca: Madrid en alerta máxima por temperaturas fuera de lo normal, según la AEMET

Madrid en alerta máxima ante la llegada de temperaturas fuera de lo normal, los expertos de la AEMET advierten de que no es la primera ola de calor del año, pero se quedará cerca. Los termómetros van a sufrir un importante aumento que los llevará hasta un punto que realmente nos hará mirar el calendario, estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede representar la primera alerta de la temporada. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

El corazón de España se prepara para unas temperaturas que harán pensar que estamos ya en verano, cuando la realidad, es que aún no hemos terminado el mes de mayo. Por lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente en estos días en los que cada detalle cuenta. Una realidad que puede convertirse en un giro destacado en unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar con un tiempo que va cambiando y que puede ser esencial que tengamos en mente,

Está cerca de ser la primera gran ola de calor del año

Una gran ola de calor está a punto de llegar y lo hará de tal forma que tocará prepararse para lo peor. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estas temperaturas que tenemos por delante están por encima de lo que podríamos imaginar.

Para que sea una ola de calor como tal, tocará ver como las altas temperaturas se repiten en el tiempo durante mucho tiempo. Con lo cual, tendremos que empezar a ver llegar un aumento considerable de las temperaturas durante mucho tiempo, algo que quizás deberemos tener en consideración.

Estas temperaturas que tenemos por delante pueden acabar siendo protagonistas de una forma inesperada. Este termómetro que no dejará de subir puede convertirse en la antesala de algo más. Los expertos no dudan en advertir lo que puede pasar en breve, en estos días en los que la estabilidad se acabará convirtiendo en una realidad.

Después de semanas en las que las lluvias han acabado siendo una realidad, tendremos que estar muy pendientes de unos cambios que acabarán marcando la diferencia.

Madrid en alerta ante temperaturas por encima de lo que sería habitual

Estamos a punto de romper todos los récords, en unos días en los que dejamos atrás la inestabilidad de tiempos pasados. El anticiclón parece que acabará siendo una realidad en unos días en los que todo puede ser posible, con un aumento de las temperaturas que será considerable en el corazón de España.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubosidad alta al mediodía. Temperaturas en ascenso generalizado, más acusado de las máximas en la mitad sur. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur en las horas centrales del día». Con temperaturas que pueden llegar incluso hasta los 30 grados.

Para el resto de España la situación no puede ser diferente: «Se prevé que la Península quede bajo la influencia de un anticiclón centrado en Europa que dejará tiempo estable en prácticamente todo el territorio, con cielos despejados o con intervalos de nubes altas. Solamente el extremo norte, los litorales del Mediterráneo y Baleares presentarán algo de nubosidad baja, que tenderá a desaparecer durante el día. En zonas de montaña, se desarrollará nubosidad de evolución que, en los Pirineos, podría dejar algún chubasco aislado. En Canarias, se prevén cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto. Son probables los bancos de niebla matinales en el norte peninsular, en Baleares y en Alborán, y no se descartan en otros puntos del litoral mediterráneo. Asimismo, se prevé la entrada de polvo en suspensión hacia el extremo sur peninsular y las islas canarias más orientales. Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas en todo el territorio, excepto en el caso de las máximas del litoral cantábrico y levantino y las mínimas del noroeste, donde se prevén pocos cambios o algunos descensos locales. Los ascensos de las máximas pueden ser notables en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia. Se superarán los 30 grados en el cuadrante suroeste de la Península y en el valle del Ebro. En Canarias las temperaturas subirán ligeramente».

Con algunas alertas activadas: «El viento soplará flojo y variable en el interior, mientras que en los litorales del Mediterráneo y del suroeste será más intenso y en régimen de brisas. Soplará del este en el Cantábrico y en Alborán, así como en el Estrecho, donde no se descartan rachas muy fuertes. En Canarias, el alisio será moderado. Probable ascenso notable de las temperaturas máximas en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia».