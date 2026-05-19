El cielo lucirá poco nuboso en toda la provincia, con algunas nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas subirán y el viento será flojo y variable, predominando del oeste en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Zaragoza se presenta hoy despejado, como un lienzo azul en el que el sol asomará tímidamente a las 6:40. A medida que avanza la jornada, la temperatura subirá hasta alcanzar un máximo de 31 grados y la sensación térmica será incluso más cálida. La brisa suave, con vientos que soplan a 5 km/h desde el este, acompañará a los transeúntes, aunque hay que estar atentos, ya que a lo largo del día se sentirán algunas ráfagas, alcanzando hasta 7 km/h.

A primera hora de la tarde, el calor se hará más evidente, con 30 grados que provocarán un ambiente cálido y agradable. La humedad, mantenida entre el 25 y el 65 por ciento, aportará un toque de frescura cuando el sol baje en el horizonte. A las 21:19, el sol se ocultará, dejando la noche en calma, sin riesgos de lluvias nocturnas. Un día ideal para disfrutar del aire libre, con la promesa de un cielo despejado que invitará a pasear.

Calatayud: aire agitado con nubes y lluvias

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire inusualmente agitado, acompañadas de un cielo que promete un cambio radical. La brisa fuerte se hace sentir, mientras las nubes grises se agrupan, presagio de lo que vendrá. A medida que avanza la mañana, el termómetro marca un levísimo fresco, cayendo a 10 grados antes de elevarse a 27 durante las horas centrales, aunque esta calidez podría verse eclipsada por algunas lluvias.

Un contraste notable caracterizará la jornada: mientras la mañana se presenta serena, la tarde podría traer consigo ráfagas de viento que superen los 30 km/h y la humedad alcanzando el 75%. Con la sensación térmica que fluctuará entre 9 y 27 grados, es esencial estar preparado. Mejor llevar paraguas y abrigarse, ya que las inclemencias del tiempo podrían sorprender a más de uno.

Tarazona: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y alguna nube ocasional a lo largo de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados, mientras que un suave viento del noreste acompañará la jornada, con ráfagas que pueden alcanzar los 7 km/h y una ligera posibilidad de lluvia más tarde.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar del ambiente tranquilo, perfecto para realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en alguna terraza. Aprovecha las agradables temperaturas y la calma para salir y disfrutar de todo lo que ofrece el entorno.