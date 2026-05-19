Suena inaudito pero la AEMET lo ha confirmado y no estamos preparados: la ciudad de España que va a superar los 38 grados y noches tropicales con 20 grados

Lo ha confirmado la AEMET y no estamos preparados suena inaudito, la ciudad de España que va a superar los 38 grados con noches tropicales con 20 grados. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio importante que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Este tiempo que tenemos por delante, nos trasladará a lo peor de unas temperaturas que pueden acabar siendo esenciales.

España se prepara para recibir una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con una novedad que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en esta tendencia al alza que tenemos por delante. Las temperaturas pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que la estabilidad parece que llega a toda velocidad en España y puede darnos datos de transformación casi total en estas jornadas que tenemos por delante y que será clave que tengamos en mente.

Lo ha confirmado la AEMET y aunque suena inaudito no estamos preparados

El tiempo se convierte en una de las tendencias de la temporada, tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días. La inestabilidad de la semana pasada puede dar paso a un cambio de ciclo que acabará siendo esencial.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente la primavera o el verano acabarán siendo grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante.

Los expertos no dudan en darnos una alerta que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estas jornadas en las que cada paso cuenta. Estas temperaturas que tenemos por delante pueden ir en aumento de una forma que nos costará creer.

Tocará conocer qué es lo que puede pasar en breve en estos días en los que realmente tendremos que empezar a ver llegar una novedad plena que podría acabar generando alguna que otra sorpresa. El tiempo será el protagonista de unos días en los que cada elemento cuenta.

La ciudad de España que va a superar los 38 grados con noches tropicales de 20 grados

Lo que parecía imposible es una realidad, vamos a llegar a unos datos que realmente ponen los pelos de punta. En estos días en los que cada detalle cuenta y en especial, si descubrimos qué es lo que puede pasar en breve. Un cambio que puede ser esencial que tengamos en consideración y que se convertirá en un motivo de alerta.

Los expertos de la AEMET lanzan una advertencia para una Andalucía que parece que se prepara para lo peor: «Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas de la vertiente atlántica. Vientos flojos variables». Con un ascenso que puede llegar hasta los casi 40 grados.

Para el resto de España, la situación parece que se complicará por momentos: «La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares, salvo en el extremo norte, donde la cola de un frente dejará precipitaciones, y en el noreste, donde se esperan chubascos, que pueden ser localmente fuertes. Con el paso del frente, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones, en general débiles, en Galicia y en los interiores de las comunidades del Cantábrico. Asimismo, a partir del mediodía, se desarrollará nubosidad de evolución en los sistemas Central e Ibérico, así como en los Pirineos orientales y zonas aledañas, donde se podrán producir chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. También podría darse algún chubasco disperso en los prelitorales catalán y valenciano. En el resto del territorio, predominarán los intervalos de nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos, con algunas precipitaciones débiles, en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto. Se esperan bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el litoral de Alborán. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la Península y en Baleares, puntualmente notable en zonas del interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Las mínimas también subirán de forma generalizada, salvo en el sudoeste y en el Estrecho, donde pueden incluso descender ligeramente. En Canarias no se esperan cambios».

Las alertas estarán activadas: «El viento soplará flojo en el interior y más intenso en los litorales. Predominará la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componentes sur y este, flojo o moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes. Posibles chubascos localmente fuertes en los Pirineos orientales y zonas aledañas. Ascenso notable de las temperaturas máximas en puntos del interior de Cataluña y de la Comunidad de Valenciana».