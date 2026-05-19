La AEMET pone en aviso máximo a España porque lo que llega esta semana no es normal y avisa: «Se podrán superar los 32 a 34 grados

Esta semana lo que llega no es normal, la AEMET lanza un aviso importante para toda España, se podrían superar los 32 a 34 grados en gran parte del territorio. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que vamos a vivir en breve, con la mirada puesta a unos termómetros que van a subir a toda velocidad. De tal forma que tocará empezar a tener en consideración en unos días en los que todo puede ser posible.

Los expertos no dudan en poner en alerta a un territorio que puede estar afectado por algunos cambios importantes que pueden hacernos ver lo que está por llegar. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que el calor parece que llega a toda velocidad y puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estas próximas jornadas. Estaremos muy pendientes a la hora de saber qué es lo que puede pasar en breve. Un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Se podrán superar los 32 a 34 grados

Las temperaturas van a sufrir un importante aumento, en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Con unas cifras que quizás pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que la primavera hará acto de presencia.

Casi sin esperarlo, deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer lo que pasará en breve con algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de un cambio de tiempo considerable.

La realidad es que estamos ante una tendencia al alza que puede convertirse en un problema que hasta la fecha desconocíamos. El tiempo nos dará alguna que otra sorpresa en estos tiempos en los que tendremos que ver cómo se superan los 30º cuando aún no hemos terminado el mes de mayo.

Lo que llega a España no es normal la AEMET lanza un aviso

Un aviso importante llega a España, lo que puede pasar no es normal, estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle puede hacernos pensar en que llega un cambio importante.

Tal y como explican desde la AEMET: «La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares, salvo en el extremo norte, donde la cola de un frente dejará precipitaciones, y en el noreste, donde se esperan chubascos, que pueden ser localmente fuertes. Con el paso del frente, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones, en general débiles, en Galicia y en los interiores de las comunidades del Cantábrico. Asimismo, a partir del mediodía, se desarrollará nubosidad de evolución en los sistemas Central e Ibérico, así como en los Pirineos orientales y zonas aledañas, donde se podrán producir chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. También podría darse algún chubasco disperso en los prelitorales catalán y valenciano. En el resto del territorio, predominarán los intervalos de nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos, con algunas precipitaciones débiles, en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto. Se esperan bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el litoral de Alborán. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la Península y en Baleares, puntualmente notable en zonas del interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Las mínimas también subirán de forma generalizada, salvo en el sudoeste y en el Estrecho, donde pueden incluso descender ligeramente. En Canarias no se esperan cambios».

Siguiendo con la misma explicación: «El viento soplará flojo en el interior y más intenso en los litorales. Predominará la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componentes sur y este, flojo o moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes. Posibles chubascos localmente fuertes en los Pirineos orientales y zonas aledañas. Ascenso notable de las temperaturas máximas en puntos del interior de Cataluña y de la Comunidad de Valenciana». Los cambios parecen que nos llevarán esta semana a una tendencia anticiclónica que puede traernos el verano antes de tiempo.