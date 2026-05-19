Jorge Rey se adelanta a la AEMET y lanza la alerta que nadie esperaba en España: «El primer episodio»

Lanza la alerta que nadie esperaba en España, Jorge Rey vuelve a adelantarse a la AEMET en el primer episodio de calor intenso que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tendremos que ver llegar algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañará en breve. Será el momento de empezar a visualizar una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente podremos empezar a tener en consideración un marcado cambio de tendencia. Es hora de saber lo que nos acompañará en breve.

Este tiempo que tendremos que empezar a tener en consideración algunos cambios de tendencia que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con algunos detalles que pueden ser los que darán inicio a un tiempo que nos parecerá casi totalmente veraniego. La AEMET no duda en seguir una previsión del tiempo de Jorge Rey que parece que nos aleja de lo que sería habitual en estos días.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey

Una vez más este experto no duda en adelantarse a lo que está por llegar en estos días en los que realmente podríamos empezar a tener en consideración algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede ser esencial,

Es hora de saber qué dice el último gran vídeo viral de un Jorge Rey que sabe bien qué es lo que nos estará esperando. En unos días en los que nos recuperamos después de una importante bajada de las temperaturas que puede acabar siendo las grandes protagonistas de estos días.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada elemento puede ser esencial. Parecerá que el mes de mayo puede convertirse en la antesala de algo más. Podremos enfrentarnos a un destacado giro de guion en un mes de mayo en el que vamos a tener la antesala de algo más.

Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente en unos días en los que cada grado de más nos acercará a un verano cargado de actividad.

Lanza la alerta que nadie esperaba

Este experto lanza una alerta que nadie esperaba y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas.

Este vídeo viral nos ha dado más datos de lo que nos esperaríamos. Se adelanta Jorge Rey y nos sumerge en lo peor de un tiempo que puede cambiarlo todo. Desde la AEMET nos lanzan una importante advertencia y nos alertan de lo que puede pasar en breve.

Tal y como nos explican estos expertos: «La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares, salvo en el extremo norte, donde la cola de un frente dejará precipitaciones, y en el noreste, donde se esperan chubascos, que pueden ser localmente fuertes. Con el paso del frente, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones, en general débiles, en Galicia y en los interiores de las comunidades del Cantábrico. Asimismo, a partir del mediodía, se desarrollará nubosidad de evolución en los sistemas Central e Ibérico, así como en los Pirineos orientales y zonas aledañas, donde se podrán producir chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. También podría darse algún chubasco disperso en los prelitorales catalán y valenciano. En el resto del territorio, predominarán los intervalos de nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos, con algunas precipitaciones débiles, en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto. Se esperan bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el litoral de Alborán. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la Península y en Baleares, puntualmente notable en zonas del interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Las mínimas también subirán de forma generalizada, salvo en el sudoeste y en el Estrecho, donde pueden incluso descender ligeramente. En Canarias no se esperan cambios».

Siguiendo con la misma explicación: «Posibles chubascos localmente fuertes en los Pirineos orientales y zonas aledañas. Ascenso notable de las temperaturas máximas en puntos del interior de Cataluña y de la Comunidad de Valenciana. El viento soplará flojo en el interior y más intenso en los litorales. Predominará la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componentes sur y este, flojo o moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes».