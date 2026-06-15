Vox, en ‘modo campaña’ en Baleares: «Hemos logrado la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida»

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se ha lanzado este lunes a desarrollar una lista de los logros obtenidos por su formación durante los tres primeros años de legislatura y a menos de uno para las próximas elecciones autonómicas. Uno de los logros que destaca es que «se ha establecido la prioridad nacional para el acceso a la vivienda protegida».

Manuela Cañadas ha subrayado que todo ello se ha logrado con el 13,9% de los votos. «No promesas. Resultados», ha afirmado Cañadas.

En materia de vivienda, «Vox ha impulsado la liberalización del suelo para construir vivienda asequible, ha creado la Oficina Antiokupación, ha logrado la exclusión de los Okupas del acceso a ayudas públicas, ha establecido la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida y ha conseguido rebajas fiscales para la compra de vivienda habitual».

En inmigración ilegal, «la formación ha conseguido la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, ha excluido a los ilegales del acceso a la Renta Social Garantizada y ha implantado pruebas de edad más fiables para los menas que llegan en patera a las islas».

En libertad lingüística, «Voxha puesto en marcha el Plan de Libre Elección de Lengua en Educación, ha reducido los requisitos lingüísticos para el acceso a la Función Pública y a la Educación, y ha eliminado las subvenciones a los chiringuitos catalanistas».

En política familiar, «el grupo parlamentario ha aprobado deducciones de IRPF por natalidad de 900, 1.200, 1.500 y 1.800 euros por hijo según el número de hijos, una Ley de Conciliación Familiar, la bonificación al 100% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y la inclusión de autónomos y familias numerosas especiales en las deducciones».