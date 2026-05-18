Nadie quería escucharlo pero un meteorólogo de EEUU lo confirma: en 2026 ya hay récords climáticos y el superNiño todavía no ha aparecido

En 2026 parece que ya hay récords climáticos son que el superniño haya aparecido, nadie quería escucharlo, pero un meteorólogo de EEUU lo confirma. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que sin duda alguna será el que nos marcará de cerca. Es hora de apostar por una serie de cambios que podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Este tiempo que nos estará esperando puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Nos enfrentamos a una situación del todo inesperada que podría acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una novedad máxima que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno, en unos días en los que el superniño podría acabar siendo la antesala de algo más.

Un meteorólogo de EEUU confirma lo que nadie quería escuchar

Este año nos vamos a enfrentar a una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que podrían acabar siendo algo radicalmente diferentes. Estaremos pendientes de un fenómeno que, pese a ser cíclico no deja de darnos algunos puntos inesperados que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Es hora de prepararnos para lo peor y hacerlo de tal forma que tocará empezar a ver llegar ciertos puntos del todo inesperados para estas fechas. Parece que estos molestos récords que hemos superado en años anteriores, se repetirán y lo harán de tal forma que tocará estar preparados para lo peor.

Lo que puede pasar en breve es algo para lo que no estamos preparados y que nos acabará situando en un punto de no retorno para el que deberemos empezar a mentalizarnos. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que deberemos tener en consideración.

El superniño amenaza a algunas zonas del mundo, entre ellas nuestro país, de tal manera que tocará estar preparados para dar un giro radical que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. Un fenómeno poco común que un experto de EEUU ya parece que sabe muy bien cómo nos afectará.

En 2026 ya se han batido récords climáticos sin el superniño

El superniño se ha convertido en un fenómeno que esperamos con cierto miedo, pero cuidado, porque lo que está por llegar es un marcado cambio que puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estas fechas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «Los incendios forestales ya han arrasado unos 150 millones de hectáreas en todo el mundo durante los primeros cuatro meses de este año, lo que supone la mayor superficie quemada registrada en este periodo. La superficie quemada hasta abril casi duplica la media reciente para el periodo comprendido entre enero y abril, según investigadores de World Weather Attribution (WWA). Hasta el 11 de mayo se han producido casi 26 millones de incendios en Estados Unidos. Se trata de la cifra más alta de incendios registrados hasta mediados de mayo en al menos los últimos diez años. Esos incendios han arrasado algo más de 1,8 millones de acres, la mayor superficie quemada en el mismo periodo desde 2016, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios».

Siguiendo con la misma explicación: «El calor también ha acaparado los titulares en muchas partes del mundo este año. El primer mes de la primavera meteorológica en EE. UU. trajo un calor sin precedentes al suroeste. Phoenix no solo batió récords; la ciudad los pulverizó. El Valle del Sol registró ocho días consecutivos con temperaturas de 37,8 °C o más durante el mes de marzo. Esa racha de calor incluyó tres días consecutivos con 40,6 °C, lo que supuso un récord de la temperatura más alta jamás registrada en marzo en Phoenix. La región africana del Sahel ha sufrido recientemente temperaturas que han alcanzado máximas de entre 45 y 47 grados. Las previsiones apuntan a que las temperaturas máximas alcanzarán los 49 °C o más en los próximos días en algunas zonas de Libia, Sudán y Egipto, lo que supondrá nuevos récords para estos países. La NOAA afirma que hay un 96,1 % de probabilidades de que 2026 se sitúe entre los cinco años más cálidos de la historia. Algunos científicos ya pronostican que 2026 será el año más cálido jamás registrado».

Los récords ya han empezado a materializarse: «En el horizonte se vislumbra un fenómeno que podría no tener precedentes y que podría aumentar el riesgo de que se produzcan fenómenos meteorológicos aún más extremos en todo el mundo. Un superNiño podría estar a punto de formarse. «Dada esta trayectoria de fenómenos meteorológicos extremos impulsados por el cambio climático, junto con los crecientes efectos del El Niño que se está formando, podríamos estar abocados a un año sin precedentes de incendios a escala mundial y fenómenos meteorológicos que batirán récords», según los investigadores de la WWA, según informa Eos».