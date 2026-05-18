Horario y cuándo es la Selectividad 2026 en Madrid: fecha, a qué hora y dónde son los exámenes de la PAU

Queda poco para que llegue uno de los momentos más esperados (y también más tensos) del curso y que no es otro que la Selectividad. En Madrid, los alumnos que terminan Bachillerato ya tienen marcado en rojo el inicio de la PAU 2026, una prueba que, al final, termina condicionando el acceso a la carrera que quieren estudiar y de la que conviene conocer bien las fechas de cuándo se celebra y los horarios de exámenes.

Y ahora que el calendario ya está publicado por parte de las universidades, que es donde se celebran las pruebas, es importante que lo tengamos todo claro de modo que los alumnos que se examinan próximamente en la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Madrid, se puedan organizar bien, descansar lo justo y llegar con la cabeza lo más despejada posible. Toma nota entonces porque te explicamos ahora qué días son las pruebas, a qué hora arrancan, cuánto duran y cómo se distribuyen las asignaturas.

Cuándo es la PAU en Madrid: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026

Madrid no arranca la Selectividad a la vez que otras comunidades. Mientras en buena parte de España los exámenes empiezan el 2 de junio, aquí se adelantan un día y la PAU 2026 comenzará el 1 de junio. Es una diferencia pequeña, pero que hace que la comunidad de Madrid destaque con respecto al resto de comunidades (incluso Castilla-La Mancha y Cataluña empiezan bastante más tarde, el 8 y 9 de junio respectivamente). A partir de ese 1 de junio, el calendario se alarga hasta el 4 de junio, con el día 5 reservado por si hay coincidencias entre asignaturas o incidencias de última hora. Es decir, cuatro días de exámenes más una jornada extra por si hace falta reorganizar alguno.

En cuanto al horario, cuenta con un esquema que se repetirá todos los días que duren las pruebas así que te lo explicamos en el siguiente apartado con todo detalle de horas y asignaturas.

Calendario por días de la PAU 2026 en Madrid: horario de los exámenes por asignatura

El reparto de exámenes en la convocatoria ordinaria de junio queda organizado de la siguiente manera:

Lunes 1 de junio

09:30: Lengua Castellana y Literatura II (Ciencias y Tecnología)

Lengua Castellana y Literatura II (Ciencias y Tecnología) 12:00: Lengua Castellana y Literatura II (Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales)

Lengua Castellana y Literatura II (Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales) 16:00: Historia de la Filosofía

Martes 2 de junio

09:30: Primera Lengua Extranjera II (modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales)

Primera Lengua Extranjera II (modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales) 12:00 : Primera Lengua Extranjera II (Ciencias y Tecnología)

: Primera Lengua Extranjera II (Ciencias y Tecnología) 16:00: Historia de España

Miércoles 3 de junio

09:30: Ciencias Generales y Matemáticas II

Ciencias Generales y Matemáticas II 12:00 : Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 16:00: Biología, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico II y Latín II

Jueves 4 de junio

09:30: Física, Fundamentos Artísticos y Geografía

Física, Fundamentos Artísticos y Geografía 12:00 : Historia del Arte, Química, Dibujo Técnico aplicado a Artes Plásticas y 2ª Lengua Extranjera II

: Historia del Arte, Química, Dibujo Técnico aplicado a Artes Plásticas y 2ª Lengua Extranjera II 16:00: Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II

Viernes 5 de junio

Este día queda reservado para coincidencias e incidencias, aunque el horario concreto de los exámenes que se realicen en esta jornada aún no ha sido publicado.

Durante todos los días, el esquema de descansos se mantiene con una pausa a media mañana y otra más larga a la hora de comer. Son momentos clave que muchos estudiantes aprovechan para repasar apuntes o simplemente desconectar un poco antes de la siguiente prueba.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Madrid

Para quienes no puedan presentarse en junio o quieran subir nota, la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 en Madrid se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, con el 3 de julio reservado también para incidencias. El funcionamiento es prácticamente el mismo que en la convocatoria ordinaria, tanto en la estructura de los exámenes como en los horarios, lo que facilita que los estudiantes ya sepan a qué enfrentarse.

Este es el calendario previsto:

Martes 30 de junio

09:30 : Lengua Castellana y Literatura II

: Lengua Castellana y Literatura II 12:00 : Historia de la Filosofía

: Historia de la Filosofía 16:00: Física, Fundamentos Artísticos y Geografía

Miércoles 1 de julio

09:30 : Inglés II

: Inglés II 12:00 : Historia de España

: Historia de España 16:00: Historia del Arte, Química, Dibujo Técnico de Artes Plásticas y 2ª Lengua Extranjera II

Jueves 2 de julio

09:30 : Ciencias Generales, Dibujo Artístico, Latín y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales

: Ciencias Generales, Dibujo Artístico, Latín y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 12:00: Diseño II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II y Tecnología e Ingeniería II

Diseño II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II y Tecnología e Ingeniería II 16:00: Biología, Dibujo Técnico, Empresa y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Viernes 3 de julio

Al igual que en junio, esta jornada se queda reservada para coincidencias e incidencias, sin que el horario se haya confirmado por el momento.

Ahora ya conocemos cuáles son todos los horarios (convocatoria ordinaria y extraordinaria) de la PAU 2026 en Madrid y vemos que mantiene una estructura bastante reconocible, con varios días intensos de exámenes, descansos entre pruebas y una organización que, aunque exigente, permite planificarse con antelación. Conocer bien este calendario no sólo ayuda a que los alumnos puedan estudiar mejor, también a llegar a cada examen con más seguridad y menos incertidumbre, que al final también cuenta mucho.