Horario y cuándo es la Selectividad 2026 en Madrid: fecha, a qué hora y dónde son los exámenes de la PAU
Queda poco para que llegue uno de los momentos más esperados (y también más tensos) del curso y que no es otro que la Selectividad. En Madrid, los alumnos que terminan Bachillerato ya tienen marcado en rojo el inicio de la PAU 2026, una prueba que, al final, termina condicionando el acceso a la carrera que quieren estudiar y de la que conviene conocer bien las fechas de cuándo se celebra y los horarios de exámenes.
Y ahora que el calendario ya está publicado por parte de las universidades, que es donde se celebran las pruebas, es importante que lo tengamos todo claro de modo que los alumnos que se examinan próximamente en la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Madrid, se puedan organizar bien, descansar lo justo y llegar con la cabeza lo más despejada posible. Toma nota entonces porque te explicamos ahora qué días son las pruebas, a qué hora arrancan, cuánto duran y cómo se distribuyen las asignaturas.
Cuándo es la PAU en Madrid: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026
Madrid no arranca la Selectividad a la vez que otras comunidades. Mientras en buena parte de España los exámenes empiezan el 2 de junio, aquí se adelantan un día y la PAU 2026 comenzará el 1 de junio. Es una diferencia pequeña, pero que hace que la comunidad de Madrid destaque con respecto al resto de comunidades (incluso Castilla-La Mancha y Cataluña empiezan bastante más tarde, el 8 y 9 de junio respectivamente). A partir de ese 1 de junio, el calendario se alarga hasta el 4 de junio, con el día 5 reservado por si hay coincidencias entre asignaturas o incidencias de última hora. Es decir, cuatro días de exámenes más una jornada extra por si hace falta reorganizar alguno.
En cuanto al horario, cuenta con un esquema que se repetirá todos los días que duren las pruebas así que te lo explicamos en el siguiente apartado con todo detalle de horas y asignaturas.
Calendario por días de la PAU 2026 en Madrid: horario de los exámenes por asignatura
El reparto de exámenes en la convocatoria ordinaria de junio queda organizado de la siguiente manera:
Lunes 1 de junio
- 09:30: Lengua Castellana y Literatura II (Ciencias y Tecnología)
- 12:00: Lengua Castellana y Literatura II (Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales)
- 16:00: Historia de la Filosofía
Martes 2 de junio
- 09:30: Primera Lengua Extranjera II (modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales)
- 12:00: Primera Lengua Extranjera II (Ciencias y Tecnología)
- 16:00: Historia de España
Miércoles 3 de junio
- 09:30: Ciencias Generales y Matemáticas II
- 12:00: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
- 16:00: Biología, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico II y Latín II
Jueves 4 de junio
- 09:30: Física, Fundamentos Artísticos y Geografía
- 12:00: Historia del Arte, Química, Dibujo Técnico aplicado a Artes Plásticas y 2ª Lengua Extranjera II
- 16:00: Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II
Viernes 5 de junio
Este día queda reservado para coincidencias e incidencias, aunque el horario concreto de los exámenes que se realicen en esta jornada aún no ha sido publicado.
Durante todos los días, el esquema de descansos se mantiene con una pausa a media mañana y otra más larga a la hora de comer. Son momentos clave que muchos estudiantes aprovechan para repasar apuntes o simplemente desconectar un poco antes de la siguiente prueba.
Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Madrid
Para quienes no puedan presentarse en junio o quieran subir nota, la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 en Madrid se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, con el 3 de julio reservado también para incidencias. El funcionamiento es prácticamente el mismo que en la convocatoria ordinaria, tanto en la estructura de los exámenes como en los horarios, lo que facilita que los estudiantes ya sepan a qué enfrentarse.
Este es el calendario previsto:
Martes 30 de junio
- 09:30: Lengua Castellana y Literatura II
- 12:00: Historia de la Filosofía
- 16:00: Física, Fundamentos Artísticos y Geografía
Miércoles 1 de julio
- 09:30: Inglés II
- 12:00: Historia de España
- 16:00: Historia del Arte, Química, Dibujo Técnico de Artes Plásticas y 2ª Lengua Extranjera II
Jueves 2 de julio
- 09:30: Ciencias Generales, Dibujo Artístico, Latín y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
- 12:00: Diseño II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II y Tecnología e Ingeniería II
- 16:00: Biología, Dibujo Técnico, Empresa y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
Viernes 3 de julio
Al igual que en junio, esta jornada se queda reservada para coincidencias e incidencias, sin que el horario se haya confirmado por el momento.
Ahora ya conocemos cuáles son todos los horarios (convocatoria ordinaria y extraordinaria) de la PAU 2026 en Madrid y vemos que mantiene una estructura bastante reconocible, con varios días intensos de exámenes, descansos entre pruebas y una organización que, aunque exigente, permite planificarse con antelación. Conocer bien este calendario no sólo ayuda a que los alumnos puedan estudiar mejor, también a llegar a cada examen con más seguridad y menos incertidumbre, que al final también cuenta mucho.