Brote de hantavirus en directo: última hora del español contagiado, la francesa crítica y el MV Hondius llega a Rotterdam

El brote de hantavirus vinculado al MV Hondius llega este domingo a un hito simbólico: el crucero tiene previsto atracar en el puerto de Rotterdam en torno a las 05:00 horas de la madrugada, poniendo fin a una travesía que comenzó el 1 de abril en Ushuaia, Argentina, y que ha dejado tres fallecidos y diez casos confirmados o sospechosos vinculados al barco. A su llegada, el buque será sometido a un exhaustivo proceso de desinfección y se procederá al desembarco escalonado de los 25 tripulantes que no fueron repatriados en Tenerife, entre ellos 17 filipinos, 4 ucranianos, 2 neerlandeses, 1 ruso y 1 polaco, además de los dos médicos del RIVM que han estado haciendo seguimiento médico a bordo durante toda la travesía.

El MV Hondius llega este domingo a Rotterdam: desembarco de la tripulación y desinfección del crucero

Todos los tripulantes serán sometidos a pruebas PCR obligatorias a su llegada. Quienes no regresen a sus países de origen harán cuarentena en Países Bajos. A bordo permanece también el cadáver de la pasajera alemana fallecida el 2 de mayo, cuyo traslado se gestionará tras el atraque. Desde ese mismo día no se ha producido ningún nuevo fallecimiento, y todos los casos confirmados pertenecen a personas que estuvieron a bordo del barco, sin que se haya registrado ningún contagio fuera del MV Hondius.

El español del Gómez Ulla evoluciona favorablemente y hoy se realizan nuevas PCR a los 13 negativos

En España, el pasajero positivo, un hombre de 70 años ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, sigue evolucionando favorablemente con síntomas leves. Hoy domingo, al cumplirse una semana del ingreso de los españoles, los 13 pasajeros que han dado negativo se someterán a dos nuevas pruebas PCR que, de confirmarse, permitirán flexibilizar su cuarentena con visitas y salidas de habitación bajo medidas de protección.

La francesa con hantavirus sigue en estado crítico y la OMS advierte de que pueden aparecer nuevos casos

En Francia, la paciente de 65 años ingresada en el Hospital Bichat de París sigue en estado crítico conectada a respiración artificial, con el pronóstico vital comprometido según los médicos del centro. Los 22 contactos de esta paciente han dado todos negativo. La OMS mantiene en diez los casos vinculados al brote, insiste en que el riesgo para la población general es bajo, pero advierte de que el largo período de incubación del virus, de hasta 42 días, hace posible que aparezcan nuevos contagios en las próximas semanas entre contactos estrechos de los repatriados.