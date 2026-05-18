Brote de hantavirus en directo: última hora del español contagiado, la francesa crítica y el MV Hondius llega a Rotterdam
Sigue en directo la última hora del brote de hantavirus del MV Hondius, estado de los contagiados y todas las noticias
El brote de hantavirus vinculado al MV Hondius llega este domingo a un hito simbólico: el crucero tiene previsto atracar en el puerto de Rotterdam en torno a las 05:00 horas de la madrugada, poniendo fin a una travesía que comenzó el 1 de abril en Ushuaia, Argentina, y que ha dejado tres fallecidos y diez casos confirmados o sospechosos vinculados al barco. A su llegada, el buque será sometido a un exhaustivo proceso de desinfección y se procederá al desembarco escalonado de los 25 tripulantes que no fueron repatriados en Tenerife, entre ellos 17 filipinos, 4 ucranianos, 2 neerlandeses, 1 ruso y 1 polaco, además de los dos médicos del RIVM que han estado haciendo seguimiento médico a bordo durante toda la travesía.
El MV Hondius llega este domingo a Rotterdam: desembarco de la tripulación y desinfección del crucero
Todos los tripulantes serán sometidos a pruebas PCR obligatorias a su llegada. Quienes no regresen a sus países de origen harán cuarentena en Países Bajos. A bordo permanece también el cadáver de la pasajera alemana fallecida el 2 de mayo, cuyo traslado se gestionará tras el atraque. Desde ese mismo día no se ha producido ningún nuevo fallecimiento, y todos los casos confirmados pertenecen a personas que estuvieron a bordo del barco, sin que se haya registrado ningún contagio fuera del MV Hondius.
El español del Gómez Ulla evoluciona favorablemente y hoy se realizan nuevas PCR a los 13 negativos
En España, el pasajero positivo, un hombre de 70 años ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, sigue evolucionando favorablemente con síntomas leves. Hoy domingo, al cumplirse una semana del ingreso de los españoles, los 13 pasajeros que han dado negativo se someterán a dos nuevas pruebas PCR que, de confirmarse, permitirán flexibilizar su cuarentena con visitas y salidas de habitación bajo medidas de protección.
La francesa con hantavirus sigue en estado crítico y la OMS advierte de que pueden aparecer nuevos casos
En Francia, la paciente de 65 años ingresada en el Hospital Bichat de París sigue en estado crítico conectada a respiración artificial, con el pronóstico vital comprometido según los médicos del centro. Los 22 contactos de esta paciente han dado todos negativo. La OMS mantiene en diez los casos vinculados al brote, insiste en que el riesgo para la población general es bajo, pero advierte de que el largo período de incubación del virus, de hasta 42 días, hace posible que aparezcan nuevos contagios en las próximas semanas entre contactos estrechos de los repatriados.
Clavijo recuerda que Canarias está «preparada» para afrontar emergencias pero no «desde la imposición»
El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha señalado este domingo que Canarias está «preparada» para hacer frente a cualquier emergencia pero siempre «desde una verdadera cogobernanza» con el Estado y no desde la «imposición y la falta de información».
Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo hoy en una segunda PCR
El Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.
El español del Gómez Ulla evoluciona favorablemente
En España la situación sigue bajo control. El único pasajero español confirmado como positivo, un hombre de 70 años ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, continúa evolucionando favorablemente con síntomas leves. Hoy, al cumplirse una semana del ingreso, los 13 españoles que han dado negativo se someten a dos nuevas pruebas PCR que, de confirmarse, permitirán flexibilizar su cuarentena con visitas y salidas de habitación bajo medidas de protección. La OMS recuerda que el período de incubación del virus puede llegar a los 42 días, por lo que no descarta nuevos casos entre los repatriados en las próximas semanas.
Hantavirus en directo: el MV Hondius llega hoy a Rotterdam y comienza la desinfección del crucero
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de seguimiento en directo del brote de hantavirus. Estamos a domingo 18 de mayo y arrancamos con un hito simbólico: el crucero MV Hondius ha llegado esta madrugada al puerto de Rotterdam, poniendo fin a una travesía que comenzó el 1 de abril en Ushuaia y que ha dejado tres fallecidos y diez casos vinculados al brote. A su llegada, los 25 tripulantes que permanecían a bordo han sido sometidos a pruebas PCR obligatorias y el buque ha iniciado su proceso de desinfección. También se ha procedido al traslado del cadáver de la pasajera alemana fallecida a bordo el 2 de mayo. Seguimos aquí contigo, minuto a minuto.
La Asamblea Mundial de la Salud abordará la coordinación ante pandemias o crisis como la del hantavirus o el ébola
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que la Asamblea Mundial de la Salud abordará desde hoy el tratado internacional de pandemias para «mejorar la coordinación» ante futuras crisis sanitarias, como la del hantavirus o el brote de ébola en la República Democrática del Congo.