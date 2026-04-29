El Govern pone en marcha el Bachillerato de Excelencia: nota media mínima de 8 en 4º de ESO para entrar

El Govern pone en marcha el Bachillerato de Excelencia en Baleares: nota media mínima de 8 en 4º de ESO para tener opciones de entrar a cursar una modalidad que permitirá dar una respuesta adecuada al alumnado con un rendimiento académico destacado, ofreciendo una formación más profunda y estimulando el talento y el esfuerzo.

El orden de prioridad para acceder al nuevo Bachillerato de Excelencia será, en primer lugar, los alumnos ganadores del Premio Extraordinario de ESO; en segundo lugar, los que se hayan presentado a los premios y que hayan obtenido como mínimo un 8; y, finalmente, los alumnos con una nota media de 4º de ESO mínima de 8.

La Conselleria convocará este año por primera vez los Premios Extraordinarios de ESO, que se celebrarán el 28 de mayo y constarán de cuatro exámenes: matemáticas, lengua inglesa, comentario histórico en catalán y comentario científico en castellano.

Se llevarán a cabo en el IES Santa Maria d’Eivissa, el CEP de Formentera, el IES Manacor, el IES Emili Darder de Palma, el IES Joan Ramis i Ramis de Maó y el IES Can Peu Blanc de sa Pobla.

Los requisitos para presentarse son haber cursado toda la ESO en un centro de España, estar matriculado en 4º de ESO en un centro de Baleares y tener una media mínima de 9,35 en 3º de ESO.

Una comisión evaluadora formada por profesorado de secundaria será la encargada de diseñar y corregir las pruebas, de las que resultarán ganadores ocho alumnos que obtendrán un premio de 500 euros cada uno.

El nuevo Programa de Excelencia en Bachillerato (PEB) se ofrecerá en un nuevo instituto en Palma, con el nombre Llorenç Villalonga, y en dos aulas en Ibiza y Mahón, y contará con dos modalidades, una de Ciencias y tecnología y otra de Humanidades y Ciencias Sociales.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha explicado en rueda de prensa que el nuevo IES Llorenç Villalonga, cuya creación se aprobará en el próximo Consell de Govern, se ubicará provisionalmente en el edificio de Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En Menorca e Ibiza, las aulas se establecerán en el IES Joan Ramis i Ramis y en el IES Algarb, respectivamente. En el caso de Palma, el programa arrancará con dos líneas, mientras que en Menorca e Ibiza los centros dispondrán de un aula de excelencia de primer curso de bachillerato. En total, se ofertarán 70 plazas en Palma, 30 plazas en Ibiza y 30 plazas más en Menorca.

Las modalidades que se podrán cursar en esta primera fase son Ciencias y tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. Además, Vera ha apuntado que los alumnos tendrán la posibilidad de cursar ambas modalidades.

Igualmente, está previsto que en una fase posterior del programa se incorpore también la modalidad de Artes, en la vía de artes plásticas y diseño.

El servicio de Ordenación Educativa informará a todas las familias tanto de la convocatoria de los Premios Extraordinarios de ESO como del Bachillerato de Excelencia a través de GestIB.

En el caso de los premios, los alumnos interesados podrán inscribirse por vía telemática o bien presentando la hoja de solicitud en cualquier oficina de registro de la Administración autonómica entre los días 4 y 13 de mayo, ambos inclusive.

La presentación de solicitudes para realizar las preinscripciones al Bachillerato de Excelencia será del día 1 al día 10 de junio.

El conseller ha resaltado que el modelo metodológico de este Bachillerato se basa en la investigación, la reflexión crítica, el trabajo autónomo y el desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis y comunicación rigurosa.