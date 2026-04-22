La Guardia Civil detiene a un profesor de instituto de Mallorca por abusar de una de sus alumnas de 4º de la ESO

Escándalo educativo en Mallorca. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a finales del pasado marzo a un profesor del instituto IES Llorenç Garcias i Font, en Artà (Mallorca), tras una denuncia por realizar tocamientos de índole sexual a una alumna de apenas 15 años. Según información facilitada por la Guardia Civil y la Conselleria de Educación, el docente ha sido suspendido de inmediato de sus funciones y retribuciones, una medida cautelar que se prolongará, al menos, hasta el final del presente curso escolar debido a la gravedad de los hechos.

Los hechos se desencadenaron el pasado 13 de marzo de 2026 en el propio recinto escolar. Según consta en la denuncia, la menor acudió al despacho del docente para realizar una consulta académica sobre un examen. En ese momento, el hombre, de unos 50 años de edad, la habría conducido al interior de su oficina privada, donde presuntamente la abrazó y la forzó a sentarse sobre sus piernas. El relato de la joven es estremecedor: denunció tocamientos en los pechos y en la entrepierna que la dejaron completamente bloqueada y en estado de shock.

Tras el presunto abuso, la adolescente se encontró con una compañera a la que confesó entre lágrimas que el profesor había abusado de ella. Según fuentes de la investigación, la amiga de la víctima llegó a encararse con el docente para recriminarle su actitud, a lo que el profesor mostró su arrepentimiento. OKBALEARES ha hablado con el gabinete de comunicación de la Guardia Civil, quienes ratifican que la denuncia fue interpuesta hace algo más de un mes y que el proceso judicial sigue su curso tras el arresto.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han confirmado la veracidad de los hechos y la aplicación inmediata de medidas disciplinarias. El informe del Departamento de Inspección Educativa (DIE) es demoledor y otorga total credibilidad a la menor, destacando que su relato fue coherente y mantenido ante sus amigos, familiares y la propia inspección desde el primer minuto. Es más, el documento oficial advierte de que existen sospechas de que podrían haber ocurrido episodios similares de tocamientos previos con la misma alumna.

La suspensión de tres meses y medio se considera una medida imprescindible para garantizar la seguridad de los alumnos y evitar cualquier contacto o influencia del investigado sobre la víctima.

Mientras el pueblo de Artà digiere la noticia, la justicia deberá determinar ahora las responsabilidades penales de un docente que, lejos de proteger a sus alumnos, presuntamente utilizó su despacho para realizar una agresión sexual que ha quebrado la confianza de toda la comunidad educativa balear.