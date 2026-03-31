Baleares antepone el catalán a los alumnos de fuera y les quita horas de Matemáticas, Ciencias o Historia

Varios profesores de institutos públicos de Mallorca han decidido romper su silencio en torno a una triste realidad que ocurre en el sector educativo desde hace muchos años pero que muchos no se atreven a contar. Denuncian que Baleares lleva desde hace muchos años primando el aprendizaje del catalán frente a otras materias de crucial importancia a los alumnos que provienen de la Península o del extranjero, mayoritariamente de Sudamérica.

Tal y como han explicado a este periódico varios docentes que prefieren guardar el anonimato por miedo a represalias, los centros públicos de las Islas llevan a cabo un plan educativo llamado PALIC (Programa de Acogida Lingüística y Cultural) que clasifica a los estudiantes que vienen de fuera y que no dominan el catalán como alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Dichos alumnos, según indican, sufren una «estigmatización brutal» ya que son apartados a un aula específica con el objetivo de que refuercen sus competencias lingüísticas en catalán mientras sus compañeros de clase catalanoparlantes reciben contenido académico ordinario como Matemáticas, Ciencias o Historia.

Sin embargo, los docentes críticos con esta práctica advierten de que esta medida puede tener efectos contraproducentes, ya que implica apartarlos de sus grupos habituales y reducir el tiempo dedicado a otras asignaturas fundamentales para su desarrollo académico.

Un sistema que les conduce irremediablemente al abandono escolar

«Implica sacarles horas de otras asignaturas para reforzar la lengua, pero el resultado es que esos niños dejan de recibir contenidos fundamentales de otras materias. Esto les genera un efecto negativo tanto en su autoestima como en su integración escolar, se descuelgan del ritmo académico de su grupo y acaban abandonando los estudios», asegura un docente que prefiere no decir su nombre.

El PALIC fue diseñado originalmente para apoyar a los estudiantes cuya lengua materna es el español y no el catalán. Sin embargo, el cambio demográfico en Baleares en los últimos años ha provocado que cada vez más niños se integren en este programa, sin tener en cuenta los efectos secundarios que provoca.

De hecho, este profesor ha explicado a OKBALEARES que alrededor del 70% de los casos de abandono escolar en su centro es por este motivo. «Al final el alumno ve que se está quedando muy atrás respecto al resto y terminan dejando de estudiar para no sentirse señalados por culpa de un modelo incapaz de adaptarse a la realidad social y lingüística de las aulas de Baleares», afirma.

Y es que hay que recordar que Baleares es, tan sólo por detrás de Melilla, el segundo territorio de España con la tasa de abandono escolar temprano más elevada. En 2024 se situó en el 20,14%, creciendo dos puntos respecto a 2023 y cinco respecto a 2021.

Y es que no parece muy buena idea intentar imponer el catalán a los más jóvenes, y así lo demuestran los datos. En el caso de la Selectividad, por ejemplo, el uso de esta lengua ha caído hasta 15 puntos respecto a hace una década, coincidiendo con la llegada de la socialista Francina Armengol en 2015 al Govern balear, que exacerbó durante sus dos legislaturas su uso exclusivo en las aulas. El 65,9% de los exámenes de junio se realizaron en catalán, cifra que representa 15,2 puntos porcentuales menos que en 2015.