Nuboso o muy nuboso se presenta el día en toda la provincia, con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían venir acompañados de tormentas, especialmente en el litoral durante la madrugada y en el nordeste por la tarde. Las temperaturas permanecerán sin cambios o ascenderán, mientras que el viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de mayo

Barcelona: lluvias persistentes y nubes densas hoy

La jornada en Barcelona se presenta cargada de nubes y con una probabilidad alta de lluvia que no dará tregua. A primera hora, el cielo se despereza lentamente entre la bruma, haciendo que los termómetros marquen unos frescos 15 grados, aunque la sensación térmica podría bajar hasta 15. A medida que avanza la mañana, las precipitaciones serán casi inevitables y la humedad llegará a envolver la ciudad en un ambiente pesado, especialmente al mediodía.

Ya por la tarde, la lluvia persistente dará paso a un ligero respiro, pero no se espera que se aleje del todo. Con el viento de componente sur soplando a 10 km/h, la temperatura máxima alcanzará los 22 grados, lo que podría generar un ambiente más agradable por momentos. Al caer la noche y despedir el sol a las 21:05, las nubes volverán a cubrir el cielo, recordando a todos que hoy es un día para quedarse resguardados, disfrutando de la calidez del hogar.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con lluvia y viento

El cielo de L’Hospitalet de Llobregat se cubre de matices grises, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que amanece, la lluvia se presenta con fuerza, desdibujando las siluetas del entorno, mientras el viento comienza a soplar con cierta intensidad, haciendo que el aire se torne más fresco.

La mañana traerá un ambiente muy húmedo, con temperaturas mínimas de 14°C y una sensación térmica que no superará los 15°C. A medida que avance la tarde, el cielo se abrirá ligeramente, pero con un 100% de probabilidad de lluvia y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 30 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien.

Cielo cubierto con lluvias intensas en Badalona

El día amanece en Badalona con una atmósfera cargada, ya que se espera una probabilidad de lluvia del 100% durante toda la jornada. Con la salida del sol a las 06:29, el cielo estará de forma general cubierto y la temperatura se moverá entre los 13°C y 21°C, con una sensación térmica máxima similar. La humedad alcanzará niveles altos, superando el 80%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

A medida que avance el día, se mantendrá la posibilidad de lluvias intensas, especialmente en la tarde-noche, mientras que el viento soplará suavemente desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Desde la mañana y hasta la tarde, el cielo lucirá más despejado, pero no hay que dejar de estar preparados para las precipitaciones esperadas más tarde. Con la puesta del sol a las 21:05, hoy Badalona disfrutará de 14 horas de luz, aunque en medio de este tiempo variable y fresco.

Cielo cubierto y lluvias intermitentes en Sabadell

La jornada se presenta con cielo mayormente cubierto y una temperatura que oscilará entre los 11 y 20 grados. Aunque se prevé una probabilidad elevada de lluvia tanto durante la mañana como en la tarde-noche, el viento será suave, lo que aportará un toque de frescura a la atmósfera.

Este tiempo invita a disfrutar de un paseo bajo las nubes o a buscar un rincón acogedor para hacer una pausa en las actividades cotidianas. Aprovechar el día en espacios cerrados o semiexteriores puede ser una opción encantadora para todos.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET