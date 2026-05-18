Hoy, 18 de mayo de 2026, Bilbao y buena parte de la provincia se encontrarán bajo un manto de cielos nubosos, con brumas y posibles nieblas que amanecerán en Álava. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas también, aunque de forma más moderada en la costa. El viento será flojo, cambiando hacia el norte por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente tranquilo

La jornada en Bilbao se presenta con un cielo mayormente nublado que, como un manto gris, se extenderá suavemente por el horizonte. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados, el ambiente se sentirá pesado debido a la elevada humedad, que alcanzará momentos de hasta el 85%. Aunque no se prevén lluvias, la calma del viento, que apenas soplará, permitirá que disfrutes de la brisa sin sobresaltos.

A medida que transcurra el día, el sol se asomará en el cielo a las 6:45, regalando un suave brillo que se irá apagando suavemente al caer la tarde, cuando la puesta será a las 21:31. En cambio, la sensación térmica podrá bajar hasta los 10 grados por la noche, así que es recomendable llevar una chaqueta para disfrutar de las horas de luz sin pasar frío. La tranquilidad reinante acompañará a los bilbaínos durante todo el día, ofreciendo un respiro ante el ajetreo cotidiano.

Brisa fresca con inestabilidad y lluvias en Baracaldo

La brisa fresca y el cielo nuboso dan la bienvenida a un día en el que la inestabilidad se siente en el aire. Las nubes, cargadas con una inquietante energía, presagian un tiempo agitado que dejará su huella en el transcurrir habitual de la jornada. Al amanecer, el termómetro empieza en torno a los 11 grados, aumentando hasta los 19 hacia la tarde, pero la sensación térmica podría jugar al despiste, enviando un mensaje de frialdad a los desprevenidos.

A medida que avance el día, las temperaturas irán subiendo, pero el viento fuerte y las rachas que alcanzarán hasta 70 km/h podrían alterar el ambiente por momentos, mientras la probabilidad de lluvia se mantiene en un inquietante 85%. Aunque por la mañana el cielo se presentará estable, se anticipa que las lluvias hagan su aparición en la tarde-noche. No está de más llevar el paraguas a mano y, si se tiene pensado salir, recordar la bufanda: la sensación térmica mínima se sentirá bastante fría.

Guecho: ambiente agradable para disfrutar al aire libre

A medida que amanece en Guecho, el sol hace su aparición a las 06:45, brindando un inicio de jornada fresco, con una temperatura mínima de 12°C. El cielo se presenta completamente despejado y la ausencia de lluvias hace que el día prometa ser agradable. A lo largo de la mañana, la temperatura ascenderá hasta 13°C y luego alcanzará un máximo de 17°C por la tarde. Sin embargo, la humedad será notable, alcanzando hasta el 80%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, manteniendo la misma tónica cálida y agradable, ideal para disfrutar del aire libre. El viento soplará de forma suave desde el norte, a una velocidad de alrededor de 10 km/h y las ráfagas máximas podrían alcanzar los 7 km/h. Con un día que ofrecerá más de 14 horas de luz, gracias a la puesta del sol a las 21:32, será una jornada perfecta para salir y disfrutar del tiempo en Guecho.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

La jornada presenta un tiempo estable, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes sueltas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados, creando un ambiente agradable. La brisa será suave, con vientos de hasta 10 km/h que no alterarán la tranquilidad de la tarde.

Es un día ideal para pasear por los alrededores y disfrutar de actividades al aire libre. La suavidad del tiempo invita a relajarse, por lo que una caminata en compañía de amigos o familia podría ser la perfecta forma de aprovechar estas horas.

Cielo nublado y ambiente agradable en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con un cielo mayormente nublado y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, creando un ambiente agradable. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados por la tarde, manteniendo el cielo similar. Es recomendable salir abrigado y quizás llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica puede variar. ¡Aprovecha para disfrutar del día sin preocuparte por la lluvia!