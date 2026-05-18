Hoy, 18 de mayo de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y el viento será flojo, predominando la dirección oeste durante las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo sereno y calor abrumador

El cielo en Zaragoza este 25 de octubre se presenta sereno, como si se desperezara lentamente antes de un día que promete ser caluroso. La temperatura mínima ronda los 11 grados por la mañana, pero a medida que avance la jornada, las cálidas sensaciones pueden elevarse hasta los 25 grados, mientras que el viento suave del sur, con una velocidad de 5 km/h, acariciará suavemente el rostro. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá que los rayos del sol se instalen con fuerza a partir de las 06:41, llenando la ciudad de luz hasta su ocaso a las 21:18.

Ya por la tarde, el calor se hará más presente, aunque la humedad, que alcanzará picos del 80%, puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado. Sin embargo, será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, sin miedo a mojarse. La sensación térmica máxima se alineará con la temperatura real, haciéndolo un día agradable para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad. En resumen, un día soleado y cálido invita a salir y aprovechar el tiempo, mientras el viento suave se convierte en el compañero perfecto de esta jornada.

Calatayud: cielo gris con fuertes vientos

El cielo sobre Calatayud se presenta gris y cargado, anunciando un día de cambios marcados, donde el viento soplará con fuerza y las lluvias podrían hacer su aparición. Las primeras horas de la mañana transcurren entre nubes densas y una temperatura fresca, con mínimas que rondan los 7 grados, mientras que la brisa se hace notar aunque aún sin mucha velocidad.

A medida que avance la jornada, la tarde traerá consigo una notable subida en la temperatura, alcanzando los 23 grados, pero también un aumento en la intensidad del viento, con rachas que podrían superar los 30 km/h. Con la probabilidad de lluvia presente, es recomendable no olvidar el paraguas antes de salir.

Tarazona: cielos nublados y ambiente agradable

La jornada comenzará con cielos parcialmente nublados y temperaturas frescas que oscilarán entre 8 y 21 grados. A lo largo del día, las probabilidades de lluvia son bajas, con un leve soplo de viento que hará que la sensación térmica se mantenga agradable.

Es un tiempo perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas al sol. Las condiciones son ideales para respirar un poco de aire fresco y aprovechar las pequeñas cosas de esta jornada tranquila.