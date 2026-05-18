Horario de la Selectividad 2026 en Andalucía: cuándo es, fechas, hora y dónde son los exámenes de la PAU

La Selectividad no llega de golpe, pero cuando se acerca se nota en todo. En las clases, en casa, incluso en la forma en la que los estudiantes organizan sus días. Aparecen los repasos de última hora, los horarios pegados en la pared y esa sensación de que cada examen cuenta un poco más de lo habitual. En Andalucía, además, ya están claras las fechas de la PAU 2026, así que toca mirar el calendario con calma y empezar a situarse.

La Junta de Andalucía ha publicado el calendario oficial y eso, aunque no quita los nervios, sí ayuda a poner orden. Tener los días concretos, las horas y la estructura de los exámenes permite organizar mejor el estudio y, sobre todo, evitar improvisaciones de última hora. Es lo que hacen también institutos y academias, que ajustan sus ritmos en función de estas fechas clave. Al final, más allá del calendario, hablamos de una prueba que marca el acceso a la universidad y, por tanto, el siguiente paso en la vida académica de miles de estudiantes. Por eso conviene tener claro cómo se distribuyen los días, cuándo empieza cada jornada y qué pasa después de los exámenes. Este es el detalle completo de la Selectividad 2026 en Andalucía.

Cuándo es la PAU en Andalucía: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026

Ya hay fechas cerradas y, para muchos estudiantes, eso cambia bastante la forma de organizarse. La PAU 2026 en Andalucía se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en su convocatoria ordinaria. Quienes tengan que ir a la extraordinaria deberán examinarse el 30 de junio y el 1 y 2 de julio.

Más allá de los días, una de las dudas más habituales tiene que ver con las horas. Aquí no hay mucha sorpresa ya que las jornadas arrancan temprano a las 08:00 horas y media hora después, a las 08:30, comienza el primer examen. A partir de ahí, la mañana se va encadenando con varias pruebas separadas por descansos, hasta llegar al último turno, que suele terminar alrededor de las 15:00.

Es un horario bastante concentrado de unos 90 minutos por examen y una hora de descanso entre cada uno, aunque se debe tener en cuenta un detalle importante y es que si bien este esquema es el oficial, cada universidad puede ajustar ligeramente la organización según sus sedes. Por eso, en los días previos conviene revisar bien la información concreta que facilite cada centro, porque ahí es donde aparecen los horarios definitivos.

Calendario por días de la PAU en Andalucía: horario de los exámenes por asignatura

Estos son los horarios a partir de todos y cada uno de los días de las convocatorias para la selectividad 2026 en Andalucía:

Primer día (2 de junio)

Tras la citación a las 08:00, el primer examen es Lengua Castellana y Literatura II, una de las pruebas comunes para todos los estudiantes que comienza a las 08:30 y acaba a las 10:00 horas. Después, a eso de , llega el turno de Historia de España o Historia de la Filosofía, a partir de las 11:00 horas. Ya por último se realiza el examen de Lengua Extranjera en la fase de acceso a partir de las 13:30 y hasta las 15:00 horas.

Segundo día (3 de junio)

Aquí empiezan a entrar en juego las asignaturas más específicas. A primera hora (recordemos, a las 08:30) se concentran materias como Matemáticas II, Latín II o Dibujo Artístico II, entre otras. En la segunda franja (11:00 horas) aparecen opciones como Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o Griego II, y ya en el último tramo del día (13:30 horas) se examinan asignaturas como Física o Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

Tercer día (4 de junio)

El último día mezcla asignaturas de diferentes ramas. A primera hora (08:30 horas) se pueden encontrar exámenes como Biología, Geografía o Dibujo Técnico II. Después a partir de las 11:00 horas llegan pruebas como Química o Literatura Dramática, y el cierre a las 13:30 horas queda para materias como Historia del Arte o Tecnología e Ingeniería II.

En caso de coincidencias entre asignaturas, las universidades suelen habilitar horarios alternativos, normalmente por la tarde, para que ningún alumno tenga que renunciar a examinarse de una materia.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad en Andalucía

No todo se decide en junio. Para quienes no consigan aprobar a la primera o necesiten subir nota, la segunda oportunidad llega bastante rápido. La convocatoria extraordinaria de la PAU en Andalucía se celebrará el 30 de junio y continuará los días 1 y 2 de julio, siguiendo prácticamente el mismo esquema de exámenes.

Después de la convocatoria ordinaria, uno de los momentos más esperados es el de las notas, que se publicarán el 11 de junio. A partir de ahí empieza el proceso de adjudicación de plazas. La primera lista se conocerá el 3 de julio y, desde ese mismo día, se abre el plazo para reclamar, matricularse o mantenerse en lista de espera hasta el 9 de julio. Unos días después, el 16 de julio, llegará la segunda adjudicación, con un nuevo margen hasta el 20 de julio para hacer gestiones.