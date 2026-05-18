Todavía es mayo pero la dorsal que se acerca a España no entiende de calendarios: el calor del verano llega con semanas de adelanto

La dorsal que se acerca a España no entiende de calendarios, el calor del verano llega con semanas de adelanto, todavía es mayo, pero no lo parecerá estos días. Será mejor que hagamos rápidamente el cambio de armario porque lo que llega en estos días es algo radicalmente diferente a como esperaríamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo acabará siendo protagonista.

Este mes de mayo en el que no se entiende de calendarios, sino que tendremos que mirar al cielo y a la fecha en la que estamos para convencernos de que no estamos en un verano que se adelanta a todo. Tocará saber en estos días lo que podría pasar en breve, cuando lo que nos estará esperando es un marcado giro de guion que nos golpeará de lleno y que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con un tiempo que parece que nos sorprenderá.

La dorsal que se acerca no entiende de calendarios

Aunque puede pasar que tengamos que empezar a ver llegar una serie de cambios que nos afectarán de lleno, sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno en unos días de mayo que nadie vería llegar.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será la opuesta al fin de semana pasado, siguiendo la explicación de la AEMET. Tenemos por delante una serie de novedades y de inestabilidad que puede acabar convirtiéndose en algo totalmente nuevo. Lo que podría pasar es un cambio que se traducirá en un aumento de las temperaturas que pone los pelos de punta.

La realidad es que aún estamos en mayo, pero lo que llega en breve, es un destacado cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Este tiempo que tenemos en estos días en los que podremos empezar a ver llegar una situación del todo inesperada.

Estaremos viendo llegar un importante cambio que puede acabar convirtiéndose en algo radicalmente diferente. La llegada de un fenómeno poco común para estas fechas, puede cambiarlo todo por completo.

El calor del verano llega con unas semanas de adelanto

Unas semanas de adelanto nos obligaran a tener en mente algunos detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que parecerá que estemos en lo peor de esta estación del año en la que las altas temperaturas causan estragos.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Si bien aún existe incertidumbre, las previsiones señalan que la próxima semana se dará un cambio radical en el tiempo. La dorsal se expandirá hacia el norte y el este, abarcando toda la península ibérica y reforzándose con el paso de los días desde el lunes por la tarde. Con ello, la estabilidad ganará terreno. Se podrán dar aún chubascos y tormentas entre lunes y martes, y de forma esporádica en los días posteriores, pero serán ya poco relevantes. El lunes podrían ser más intensos en zonas montañosas del sureste y este, así como en Cataluña».

Siguiendo con la misma explicación: «Por otro lado, con este incremento de la estabilidad y la expansión de la dorsal, la masa de aire situada sobre España comenzará a caldearse. Esto se sumará a que la masa de aire que tendremos este fin de semana será, entre domingo y martes, reemplazada por otra más templada, que será la que comience a calentarse con el paso de los días. De cumplirse este escenario, que es el más probable, los registros máximos, a partir del martes, superarían ya los 30 ºC en zonas de Extremadura, Andalucía, Murcia y Aragón. En el resto del país, en dicha jornada, los 22 ºC a 24 ºC serían habituales, incluso por encima en muchas zonas. Entre miércoles y jueves el ascenso térmico se reforzaría, y probablemente los 30 ºC se alcanzasen o rondasen también en ciudades como Cuenca, Madrid o Valladolid. Las temperaturas mínimas también subirían durante estos días, con registros sobre 10 ºC a partir del martes en casi todo el territorio peninsular».

Lo peor podría estar por llegar: «De cara al final de la semana, aún con mucha incertidumbre, parece que la dorsal se reforzaría aún más, y la masa de aire cálido continuaría sumando grados. Si se cumplen las previsiones, las temperaturas a 850 hPa (unos 1500 metros de altitud) superarían ya los 20 ºC».