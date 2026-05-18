Cunde la inquietud entre los alérgicos y los que odian el calor: no estamos preparados para la masa de aire africano que trae calima y sube las temperaturas a niveles históricos

No estamos preparados para la masa de aire africano que trae calima y sube las temperaturas a niveles históricos, los alérgicos y los que odian el calor, se preparan para lo peor. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que quizás nadie hubiera esperado este cambio de tendencia tan pronto, de una semana en las que las temperaturas se han disparado a una tendencia que va cambiando por momentos.

Lo que puede pasar en estas próximas jornadas es algo que marcaría todos los récords habidos y por haber. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a ver llegar un cambio que puede ser esencial y que, sin duda alguna, tocará tener muy presente. Los que parece que odian el calor, tendrán que prepararse para este aumento de las temperaturas en las que los termómetros se convertirán en un problema. Este fenómeno será un problema para todos.

Inquietud entre los alérgicos y los que odian el calor

Las bajas temperaturas de estos días van a pasar a la historia y lo harán con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos empujarán a dar un giro radical con un tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. La AEMET no tiene dudas de lo que nos espera.

Es momento de apostar claramente por una situación que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de apostar claramente por algo que podríamos empezar a ver desde otro punto de vista. Lo que pasará en breve nos hará pensar que estamos en un verano que parece que se aproxima a toda velocidad y que puede causar estragos.

Estaremos a merced de una calima y de una entrada de aire caliente que hará subir los termómetros hasta unas cifras que preocupan a los expertos. En especial si tenemos alérgicos en casa, tocará estar preparados para afrontar una primavera que parece que nos alejará de lo habitual para poner sobre la mesa una serie de cambios importantes. El calor parece que ha llegado para quedarse en estos próximos días que tenemos por delante.

Una masa de aire africano trae calima y un aumento de las temperaturas

Esta masa de aire africano que nos visitará en breve se convertirá en la antesala de algo más. De un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado y que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a unos cambios que nos alejan de lo que sería habitual en estas fechas.

Tal y como nos explican desde el Tiempo: «Tras unos días donde las temperaturas han bajado entre 5-10 ºC respecto a los valores normales, ahora se espera un episodio de muy altas temperaturas en gran parte de España debido a la llegada de las condiciones de estabilidad de un anticiclón que nos traerá aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión desde el norte de África. Tras un fin de semana caracterizado por bajas temperaturas, lluvias en el norte, nevadas en zonas altas de la parte septentrional peninsular, las temperaturas se irán recuperando ya desde hoy domingo, 17 de mayo, y la recuperación seguirá durante la semana venidera, especialmente durante la segunda mitad, donde los termómetros podrían superar los 30 ºC en ciertas zonas de España, e incluso llegar a los 35 ºC en zonas puntuales».

Siguiendo con la misma explicación: «Se muestran las anomalías térmicas y de precipitación para la semana del 18 al 24 de mayo de 2026. Según AEMET, «la semana del 18 al 24 de mayo será, probablemente, más cálida de lo normal. Las temperaturas ascenderán de forma progresiva y a partir del miércoles o jueves se podrán superar los 32 a 34 °C en buena parte del nordeste y mitad sur de la Península. Además, es probable que se registren noches tropicales, es decir, con temperaturas mínimas de 20 °C o más, en la mitad sur».

El calor parece que ha llegado para quedarse en estas próximas jornadas: «Todo ello se deberá a la presencia y dominio de una dorsal anticiclónica que traerá tiempo estable, poco nublado y la entrada de aire procedente del norte de África. Las temperaturas iran subiendo y, especialmente, durante la segunda mitad de la semana, a partir del 20 de mayo. La fuerte insolación, la ausencia de nubes, la estabilidad, los días más largos, la entrada de aire muy cálido desde el sur y otros factores locales harán que las temperaturas máximas superen los 25 ºC en muchas partes del país. Los 30 ºC aparecerán especialmente en la zona del nordeste y mitad sur; puntualmente, se podría llegar a los 35 ºC».