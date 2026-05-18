Ni primavera ni estabilidad: el nuevo frente frío que rompe la tregua y devuelve el mal tiempo al norte de España esta semana

El nuevo frente frío que rompe la tregua y devuelve el mal tiempo al norte de España esta semana no trae ni primavera ni estabilidad, sino todo lo contrario. En esta recta final de un mes de mayo que parece que nos traslada a lo peor de meses anteriores, no estamos viendo llegar, ni la primavera ni esos días de sol y tranquilidad que necesitamos. En su lugar, vamos a tener que hacer frente a un nuevo temporal.

La realidad es que estos días no son como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario. Estaremos pendientes de un cielo que puede convertirse en la antesala de algo más, con un giro importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer lo que nos estará esperando con la llegada de un nuevo frente que rompe la tregua y devuelve el mal tiempo a España. Es hora de conocer lo que puede pasar con la llegada de un giro radical que puede cambiarlo todo en estos próximos días.

Ni estabilidad ni primavera

La primavera se convierte en un elemento que deberemos empezar a ver llegar, aunque estos días parece que estábamos en un otoño en el que el tiempo se convertía en un problema. Este descenso de las temperaturas que hemos sufrido se ha acabado convirtiendo en una puerta de entrada a una estación que viene del pasado.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente tendremos que buscar un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente podríamos empezar a tener en mente una situación del todo inesperada.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve y puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de detalles que puede acabar siendo un plus de buenas sensaciones.

Es hora de tener en mente esta estabilidad que parece que acabará desapareciendo por momentos y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que realmente tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser significativos.

Un nuevo frente frío rompe la tregua y nos devuelve al mal tiempo

Parecía que volvíamos a tener por delante una serie de elementos que han llegado a toda velocidad y que, sin duda alguna, podríamos empezar a ver desde otro punto de vista. El tiempo se acabará convirtiendo en una situación que deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad con una novedad destacada este fin de semana.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes y persistentes en el nordeste de Cataluña por la tarde y en sus litorales durante la primera parte del día». No terminaremos de ver hoy ese anticiclón que llega a toda velocidad: «La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares. Predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna; no obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja y lloviznas dispersas. En Cataluña, los cielos estarán nubosos con probables precipitaciones en forma de chubasco o tormenta, localmente fuertes y persistentes en el nordeste por la tarde y en los litorales durante la primera mitad del día. En las sierras del sureste, prelitorales del Mediterráneo y Baleares se esperan chubascos en general dispersos. En Canarias, se prevé un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Se esperan bancos de niebla matinales en la mitad norte peninsular y el entorno de Alborán, más probables en zonas de montaña. Aumento de las temperaturas máximas en la Península y en Baleares, sin cambios en los litorales atlánticos y de Cataluña donde pueden descender ligeramente. Las mínimas también en aumento en la mitad oriental y Baleares y en descenso ligero en el noroeste, sin esperar cambios en el resto. En Canarias no se esperan cambios significativos. Se prevén heladas débiles en cumbres de los Pirineos».

Siguiendo con la misma explicación: «El viento soplará flojo en el interior y algo más intenso en litorales, predominando la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componente sur, flojo y localmente moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes».