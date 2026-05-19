Horario de los exámenes de Selectividad 2026 en Aragón: cuándo es, fecha y dónde es la PAU

Las fechas de la PAU o Selectividad 2026 en Aragón ya se han dado a conocer de forma oficial, así que los estudiantes de Bachillerato que este año se presentan ya pueden consultar cómo quedará el calendario de exámenes, cuya estructura apenas cambia respecto al curso anterior. Repasemos entonces cuáles son esas fechas y qué examen se hará en cada una de las jornadas fijadas para comienzos de junio.

Aragón comparte calendario con gran parte de las comunidades autónomas, una situación que ya se repitió el pasado año. La convocatoria ordinaria se celebrará entre el 2 y el 4 de junio, mientras que la extraordinaria tendrá lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio, pero además, junto a las fechas también llegan algunos cambios ya que para este año se modifican las penalizaciones por errores ortográficos y la corrección tendrá nuevas normas que los estudiantes deberán tener presentes durante los exámenes.

Cuándo es la PAU en Aragón: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026

La fecha ya está cerrada para los estudiantes aragoneses. Como acabamos de adelantar, la convocatoria ordinaria de la Selectividad en Aragón se desarrollará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que quienes tengan que acudir a la fase extraordinaria harán los exámenes unas semanas más tarde, entre el 30 de junio y el 2 de julio. En ambos casos, las pruebas se repartirán a lo largo de tres días con sesiones de mañana y tarde según las asignaturas elegidas por cada alumno.

Por otro lado, y en cuanto a los horarios, las jornadas de examen arrancarán a las 9.30 horas y terminarán a las 19.45. Entre una prueba y otra habrá descansos, algo que los estudiantes agradecen especialmente en días largos en los que pueden acumularse varias asignaturas.

Pero el calendario no es la única novedad. Este año cambia también el sistema de corrección ortográfica. A partir de la PAU 2026, una grafía incorrecta restará 0,20 puntos y una tilde mal colocada o ausente supondrá un descuento de 0,10. Eso sí, si el mismo error aparece varias veces solo contará una vez. Además, la primera incorrección ortográfica no penalizará. Las deducciones comenzarán a partir del segundo fallo detectado.

Calendario por días de la PAU en Aragón: horario de los exámenes por asignatura

El reparto de pruebas mantiene el mismo esquema que se ha seguido los últimos cursos y se divide en bloques de mañana y tarde.

El martes 2 de junio, y también el 30 de junio para quienes acudan a la convocatoria extraordinaria, la primera prueba será Lengua Castellana y Literatura, desde las 9.30 hasta las 11.00. Más tarde, entre las 11.45 y las 13.15, llegará Historia de la Filosofía.

La sesión de tarde comenzará a las 16.00 con Historia del Arte, Literatura Dramática y Fundamentos Artísticos. Después, entre las 18.15 y las 19.45, será el turno de Física, Geografía, Historia de la Música y de la Danza y Técnicas de Expresión Gráfico Plástica.

El miércoles 3 de junio comenzará con Inglés II entre las 9.30 y las 11.00. Después llegará Historia de España entre las 11.45 y las 13.15.

Ya por la tarde se celebrarán Química, Griego II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II y Movimientos Culturales y Artísticos. La última franja del día quedará reservada para Dibujo Técnico, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Coro y Técnica Vocal II y Diseño.

El jueves 4 de junio llegará la última jornada de la convocatoria ordinaria. Matemáticas II, Latín II, Análisis Musical II y Dibujo Artístico abrirán el día desde las 9.30.

Más adelante se celebrarán Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Artes Escénicas II y Ciencias Generales. Ya por la tarde tendrá lugar Tecnología e Ingeniería II y, para cerrar definitivamente la PAU, se realizarán los exámenes de Geología y Ciencias Ambientales, Francés II y Alemán II.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Aragón

Ya lo hemos ido mencionando a medida que explicamos cómo eran los exámenes y los horarios, pero conviene tener claro que la convocatoria extraordinaria se desarrollará del 30 de junio al 2 de julio y como sabemos, mantiene exactamente los mismos horarios y el mismo orden de exámenes que la convocatoria ordinaria.

Y una vez superada la Selectividad comenzará otro calendario que también conviene mirar con atención es el universitario ya que la Universidad de Zaragoza ya ha adelantado las fechas para el proceso de acceso del curso 2026-2027.

La solicitud de admisión para estudiantes de nuevo ingreso podrá realizarse del 11 al 29 de junio en periodo ordinario. La convocatoria extraordinaria abrirá del 9 al 14 de julio. Después llegarán las listas de admitidos, previstas para el 8 y el 17 de julio. Y será entonces cuando muchos alumnos pasen de estar preocupados por los exámenes, a preocuparse por las notas y luego como no, las notas de corte. Y, como ocurre cada año, dará comienzo esa etapa en la que miles de estudiantes actualizan una y otra vez la página de admisiones esperando encontrar su nombre en la carrera que llevan meses imaginando.