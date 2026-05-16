Todo lo que tienes que saber sobre la Selectividad 2026: exámenes, asignaturas, notas de corte, cuánto duran y cómo prepararse para la PAU

Se acerca el mes de junio, de modo que la Selectividad 2026 ya empieza a convertirse en la gran preocupación de miles de estudiantes de Bachillerato en España, quienes desea hacer un grado en la universidad el próximo curso. Unas pruebas PAU que si bien apenas duran unos días, los estudiantes saben bien de qué modo condicionan buena parte del año académico, así que ahora que por fin llegan, os explicamos todas las novedades, fechas, notas y consejos para poder aprobar.

Recordemos que este año la Selectividad llega con cambios ya consolidados en el modelo de examen. La nueva PAU sigue apostando por pruebas más competenciales, donde ya no basta con memorizar temas enteros, sino que se valora especialmente la capacidad de razonar, relacionar conceptos y redactar con claridad. También habrá más control sobre la ortografía, la presentación y la expresión escrita. Por eso, entender cómo funciona la Selectividad 2026 puede marcar la diferencia. Fechas, asignaturas obligatorias, duración de los exámenes, notas de corte, optativas para subir nota o consejos para prepararse mejor: esto es todo lo que debes saber antes de enfrentarte a la PAU.

Cómo son los exámenes de Selectividad 2026

La PAU 2026 mantiene el modelo implantado tras la reforma educativa y seguirá teniendo un enfoque mucho más práctico y competencial. Los exámenes buscan comprobar si el estudiante sabe aplicar conocimientos, interpretar información y desarrollar respuestas razonadas, dejando atrás las pruebas centradas únicamente en memorizar contenido.

Cada asignatura tendrá un único modelo de examen, aunque dentro de algunos bloques podrá existir cierta opcionalidad interna entre preguntas. Además, los ejercicios combinarán preguntas abiertas, cuestiones semiconstruidas y algunas tipo test, aunque estas últimas no podrán superar el 30% del examen.

Otra de las claves será la importancia de la expresión escrita. La ortografía, la coherencia del texto y la presentación podrán restar puntos en prácticamente todas las materias. En Lengua Castellana y Literatura II las penalizaciones podrán alcanzar hasta 2 puntos.

Qué asignaturas hay y cuáles son obligatorias

La fase obligatoria de la PAU 2026 estará formada por cuatro exámenes, aunque en las comunidades con lengua cooficial serán cinco.

Las asignaturas obligatorias son:

Lengua Castellana y Literatura II.

Lengua Extranjera II.

Historia de España o Historia de la Filosofía.

Una asignatura de modalidad según el Bachillerato cursado.

Lengua Cooficial y Literatura II en las comunidades que tengan idioma propio.

La materia de modalidad dependerá del itinerario elegido por el alumno. Por ejemplo, Matemáticas II en Ciencias, Latín II en Humanidades o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en el itinerario social.

Aunque la estructura básica es común en toda España, cada comunidad autónoma mantiene diferencias en fechas, ponderaciones y algunos criterios concretos.

Asignaturas optativas para subir nota en selectividad

La fase voluntaria permite sumar hasta 4 puntos extra y alcanzar una nota máxima de 14 puntos para acceder a carreras con mucha demanda. Además, los estudiantes podrán examinarse de hasta tres asignaturas adicionales y también de una segunda lengua extranjera distinta a la elegida en la fase obligatoria.

Entre las materias más habituales para subir nota destacan:

Biología.

Química.

Física.

Matemáticas II.

Geografía.

Historia del Arte.

Dibujo Técnico II.

Dibujo Técnico II. Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

La elección de estas asignaturas es importante porque cada universidad aplica ponderaciones distintas según el grado.

Notas de la PAU 2026: cómo consultar y con qué nota se aprueba

La nota de acceso a la universidad se calcula combinando la nota media de Bachillerato y la calificación obtenida en la PAU.

La fórmula oficial es:

60% nota media de Bachillerato + 40% nota de la fase obligatoria.

Para aprobar la Selectividad es necesario:

Obtener al menos un 4 en la fase obligatoria.

Conseguir una nota final mínima de 5 tras hacer la media.

Las notas de la fase obligatoria tienen validez indefinida, mientras que las de la fase voluntaria duran tres cursos académicos. Una vez realizadsa las pruebas, los resultados pueden consultarse en el portal oficial de cada comunidad autónoma utilizando las claves facilitadas durante la matrícula.

Cuánto duran los exámenes de la PAU 2026

Cada examen suele durar unos 90 minutos y entre prueba y prueba se dan descansos de 30 minutos. La convocatoria ordinaria se celebrará, en la mayoría de comunidades, los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. Madrid comenzará el 1 de junio y Cataluña realizará la PAU los días 9, 10 y 11 de junio. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar entre finales de junio y principios de julio, aunque Cataluña volverá a celebrarla en septiembre.

Durante el examen es importante gestionar bien el tiempo y dejar algunos minutos finales para revisar posibles errores.

Cómo prepararse para Selectividad 2026: mejores consejos y exámenes para practicar

La organización suele ser tan importante como el estudio. Muchos profesores recomiendan empezar a preparar la PAU varias semanas antes con un calendario realista y objetivos diarios asumibles.

También es muy recomendable practicar con modelos oficiales de otros años para acostumbrarse al formato de examen y controlar mejor el tiempo.

Entre los consejos más repetidos por orientadores y docentes destacan:

Practicar con exámenes anteriores.

Priorizar las asignaturas que más ponderan.

Descansar bien antes de los exámenes.

Cuidar la ortografía y la presentación.

Evitar dejar todo para el último momento.

Novedades de la selectividad en 2026

La Selectividad 2026 consolida varios cambios introducidos en los últimos cursos tras la entrada en vigor de la LOMLOE, destacando estas novedades:

Un único modelo de examen por asignatura.

Más preguntas competenciales.

Mayor peso de la ortografía y la redacción.

y la redacción. Al menos un 70% de preguntas abiertas o semiconstruidas.

Intento de homogeneizar las pruebas entre comunidades autónomas.

Además, desde 2025 el nombre oficial vuelve a ser PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), aunque la mayoría de estudiantes sigue utilizando el término Selectividad.