Esta semana, 300.000 alumnos se han enfrentado a uno de sus exámenes más complicados: el examen de la PAU para acceder a la universidad. Casi todos, 9 de cada 10, aprueban. La prueba cuenta con un bloque de asignaturas obligatorias que son un total de 4: Lengua Castellana y Literatura; Historia de la Filosofía o Historia de España (a elegir); Lengua extranjera (inglés, francés, alemán, italiano o portugués), la llamada materia de modalidad de cada tipo de Bachillerato (en el caso de lengua cooficial, también hay prueba).

Los exámenes tienen una duración de 90 minutos. La nota de la PAU procede de la media del expediente de Bachillerato, que tiene un valor de un 60%, y los exámenes de la fase obligatoria, que suponen un 40%. En ellos, el estudiante debe obtener al menos un 4 de media. En función de la comunidad, se publican antes o más tarde las notas de la convocatoria de la PAU.

¿Serías capaz de aprobar el examen de la PAU?

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