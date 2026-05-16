Éstas son las bibliotecas de Madrid que amplían su horario para los exámenes de Selectividad 2026: cuáles son y dónde están

Todo aquel que esté preparándose para la PAU 2026 o pruebas de Selectividad, sabe que es importante estar bien concentrado y aunque ya hace días que desde los centros educativos se da prioridad a que los alumnos de bachillerato puedan estudiar y prepararse de forma adecuada, lo cierto es que Madrid destaca de nuevo por ofrecer un servicio que año tras año facilita mucho esa labor de concentración y es que varias bibliotecas de Madrid abren desde ahora con horario especial precisamente para quienes deseen estudiar para la Selectividad o preparar exámenes de fin de curso o final de carrera.

Este año, además, Madrid vuelve a adelantar los exámenes respecto a otras comunidades. La convocatoria ordinaria se celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de junio, así que buena parte de los alumnos de Bachillerato lleva semanas acelerando el ritmo para llegar con el temario cerrado. A eso se suman los universitarios que afrontan exámenes finales y recuperaciones antes del verano. Por todo ello, un año más la Comunidad de Madrid anuncia que ha decidido volver a ampliar los horarios de varias bibliotecas públicas de la capital. La medida ya ha empezado. En concreto fue el pasado 11 de mayo y se mantendrá hasta el 3 de julio, justo hasta terminar también la convocatoria extraordinaria de la PAU. Pero ¿Cuáles son esas bibliotecas? En total habrá once con horario especial y 1.234 puestos de lectura disponibles durante estas semanas y de ello te ofrecemos ahora todos los detalles.

Éstas son las bibliotecas de Madrid que amplían su horario para los exámenes de Selectividad 2026

La principal novedad vuelve a estar en las bibliotecas que permanecerán abiertas durante toda la noche y que van a ser dos. Por un lado, la Biblioteca Pública Rafael Alberti, situada en Fuencarral-El Pardo. Por otro, la Biblioteca Pública Elena Fortún, en Retiro. Y ambas funcionarán de manera ininterrumpida desde el 11 de mayo hasta el 3 de julio. Eso incluye noches, fines de semana y festivos.

Son espacios especialmente utilizados durante la época de exámenes porque muchos estudiantes prefieren estudiar de madrugada o alargar la jornada más allá del horario habitual. También ocurre algo bastante típico en estas fechas y es que hay alumnos que pasan prácticamente todo el día fuera de casa y terminan haciendo descansos, cenas rápidas o repasos finales dentro de la propia biblioteca. En centros como estos, las noches previas a los exámenes importantes suelen estar llenas de estudiantes repasando apuntes, haciendo esquemas de última hora o practicando ejercicios de Selectividad.

Las bibliotecas que amplían horario hasta la madrugada

Además de las dos bibliotecas abiertas las 24 horas, habrá otros nueve centros públicos que ampliarán su horario nocturno hasta la 1:00 de la madrugada.

Son estos:

José Luis Sampedro, en Chamberí.

Pedro Salinas, en Centro.

José Acuña, en Moncloa-Aravaca.

Antonio Mingote, en Latina.

Javier Marías, en Moratalaz.

José Hierro, en Usera.

Miguel Hernández, en Puente de Vallecas.

Luis Rosales, en Carabanchel.

María Moliner, en Villaverde.

Todos ellos abrirán los siete días de la semana durante la campaña especial. La ampliación empezará a las 21:00 horas y se mantendrá hasta la 1:00 de la madrugada. En muchos casos, ese tramo horario es precisamente el que más utilizan los estudiantes universitarios y quienes preparan oposiciones o pruebas oficiales. De hecho, conforme se acerca junio, en algunas bibliotecas encontrar sitio libre después de las seis o siete de la tarde empieza a ser bastante complicado.

Quién podrá acceder durante el horario especial

Durante las horas ampliadas solo estarán abiertas las salas de lectura para adultos. Aun así, podrán acceder jóvenes a partir de 14 años siempre que se identifiquen con DNI o cualquier otro documento oficial. La Comunidad de Madrid explica que esta medida busca reforzar la seguridad y controlar mejor el acceso durante la noche.

El objetivo del refuerzo es adaptar las bibliotecas públicas a una de las épocas de mayor actividad del año. No sólo por la Selectividad. Mayo y junio suelen concentrar también finales universitarios, entregas de trabajos y oposiciones, así que la demanda de espacios de estudio se dispara.

Además, este año la PAU mantiene el modelo competencial implantado recientemente, con más peso para las preguntas prácticas, la capacidad de análisis y la redacción. También seguirán contando las faltas de ortografía y la presentación en prácticamente todas las asignaturas.

Cuándo es la Selectividad 2026 en Madrid

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebrará en Madrid los días 1, 2, 3 y 4 de junio, de modo que esta comunidad es la primera en comenzar las pruebas si bien el resto o casi todas comienzan el 2 de junio. En cuanto a la fase extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio y el 1 y 2 de julio. Además, los estudiantes madrileños podrán formalizar la matrícula para presentarse a la convocatoria ordinaria entre el 13 y el 19 de mayo.

Toda la información sobre horarios y funcionamiento de las bibliotecas puede consultarse en el Portal del Lector de la Comunidad de Madrid.