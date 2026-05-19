Cielos despejados y temperaturas en ascenso en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz hoy, 19 de mayo de 2026, con intervalos de nubes altas que adornarán el horizonte. Las temperaturas tendrán un ascenso generalizado, aunque en algunas zonas de la vertiente atlántica, las mínimas permanecerán sin cambios. Los vientos se mantendrán flojos y variables, aportando una sensación de calma a la jornada.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de mayo

Cielo despejado y calor agradable en Sevilla

El cielo se despereza lentamente sobre Sevilla, dejando que los rayos del sol se cuelen entre nubes dispersas que prometen un día mayormente despejado. Este 13 de octubre, la temperatura mínima rondará los 13 grados, pero se sentirá más cálido, alcanzando una sensación térmica de hasta 31 grados durante las horas más brillantes. A primera hora, el viento soplará suave desde el noreste a unos 5 km/h, aportando un alivio muy bienvenido a la calidez del ambiente.

Ya por la tarde, el calor se intensificará y las temperaturas subirán a los 28 grados, creando un ambiente bastante agradable. No se espera lluvia en ninguna parte del día, por lo que las horas de luz, desde la salida del sol a las 7:12 hasta su despedida a las 21:29, brindarán la oportunidad perfecta para disfrutar de una jornada al aire libre. Aunque la humedad relativa oscila entre un mínimo del 20% y un máximo del 90%, el aire se mantendrá ligero, ofreciendo un respiro en este hermoso día sevillano.

Córdoba: cielo nublado y viento fuerte

Las nubes amenazan el cielo de Córdoba, advirtiendo de una jornada que promete ser todo menos tranquila. La mañana se presenta con temperaturas frescas que apenas alcanzan los 12 grados, mientras que el viento comienza a cobrar fuerza, generando un ambiente inestable que anticipa cambios bruscos a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, el sol podría asomarse tímidamente, pero la tarde traerá consigo un descenso térmico notable y una sensación térmica que puede rozar los 29 grados. Con rachas de viento que superan los 30 km/h y una humedad que puede llegar al 90%, es recomendable salir bien preparado y no olvidar el paraguas.

En Huelva, ambiente cálido y soleado ideal para pasear

Las condiciones de tiempo durante la mañana se caracterizan por cielo ligeramente nuboso y temperaturas frescas alrededor de 13 grados. A medida que avance la tarde, el termómetro alcanzará los 27 grados, ofreciendo un ambiente cálido con viento leve, aunque se prevé sólo una muy baja probabilidad de lluvia.

La jornada se presenta ideal para pasear o disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo favorecerá los encuentros casuales y el esparcimiento. Aprovechar el sol será una buena forma de hacer frente a la rutina diaria.

Ambiente agradable para actividades al aire libre en Cádiz

El día amanece en Cádiz con una suave brisa y un cielo mayormente despejado, lo que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 16 grados, con una sensación térmica muy similar. A medida que avanza la jornada, alcanzaremos una máxima de 23 grados, perfectos para un paseo bajo el sol, que saldrá a las 07:15 y se despedirá a las 21:28, brindándonos más de 14 horas de luz. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que hará que el ambiente se sienta un tanto pesado, aunque la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

Al mirar hacia la tarde, el cielo se tornará ligeramente nublado, pero no se esperan lluvias. Con temperaturas de 21 grados y una ligera brisa de hasta 15 km/h, disfrutaremos de un clima agradable y fresco. Es un buen día para actividades al aire libre, siempre prestando atención a que la humedad puede hacer que la sensación térmica se eleve un poco. No hay ningún aviso de viento fuerte, lo que permitirá disfrutar de un tiempo placentero en la capital gaditana.

Jaén: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta despejada, ideal para disfrutar del aire fresco y temperaturas suaves que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, el sol comenzará a calentar, alcanzando una máxima de 27 grados a mediodía, lo que hará que el ambiente sea agradable. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa. Por la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, permitiendo disfrutar de un hermoso día al aire libre.

Cielo despejado y tarde cálida en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado y una fresca brisa marina, con temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que el día avanza, el mercurio irá elevándose, alcanzando los 27 grados en su punto máximo. La tarde promete ser cálida y agradable, sin probabilidad de lluvia y la dirección del viento del sureste aportará un toque de frescura.

Sin embargo, la noche caerá envolviendo la ciudad en una suave brisa, con temperaturas descendiendo a 19 grados. Se recomienda aprovechar la jornada al aire libre, disfrutando del sol y del ambiente agradable, dado que la humedad se mantendrá en niveles óptimos.

Granada: cielos despejados y ambiente cálido

Las primeras horas de la jornada en Granada se presentan con cielos despejados, ideales para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas rondan los 12 grados, ofreciendo una sensación refrescante que contrasta con el calor que se espera a lo largo del día.

Conforme avancen las horas, el termómetro alcanzará hasta 26 grados por la tarde, propiciando un ambiente cálido y perfecto para actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y, a pesar de que no se prevén lluvias, un sombrero puede ser un buen aliado para disfrutar del sol.

Almería: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de esta mañana se presenta despejado, con una temperatura fresca que rondará los 16 grados. A medida que avancen las horas, el sol brillará intensamente y el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 23 grados en la tarde, mientras suaves brisas provenientes del sur añaden un toque agradable al ambiente.

No se anticipan lluvias en la jornada, pero la tarde nos ofrecerá un cielo despejado y cálido, ideal para disfrutar al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la sensación térmica puede subir hasta los 23 grados.