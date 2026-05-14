La AEMET avisa por fuertes rachas de viento y lluvias en la Comunidad Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de lluvias y fuertes rachas de viento para este jueves 14 de mayo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha informado en su predicción que no se descartan «chubascos ocasionales» en la mitad norte y el norte de Alicante a partir del mediodía. Durante la madrugada también se esperan fuertes rachas de viento en Castellón, que se pueden alargar a las primeras horas de la mañana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias y el tiempo que se espera en la Comunidad Valenciana para este jueves 14 de mayo.

La Comunidad Valenciana encara otro día de lluvias este jueves 14 de mayo en el que se esperan chubascos ocasionales a partir del mediodía. «Cielo poco nuboso por la mañana e intervalos de nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en la mitad norte y norte de Alicante, donde no se descartan chubascos ocasionales», informa la AEMET sobre las lluvias que pueden aparecer en estas zonas de la Comunidad Valenciana durante las primeras horas de la tarde.

La probabilidad de que se produzcan lluvias en la Comunidad Valenciana durante el día es del 75% en Castellón entre las 12:00 horas y las 18:00 horas. En Alicante las opciones son del 15% tanto en la capital de la Costa Blanca como en Alcoy. Así que todo hace indicar que estos chubascos ocasionales aparecerán en la mitad norte a partir de las primeras horas de la tarde.

La AEMET también ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas, principalmente en la zona de interior. La máxima volverá a estar en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 29 ºC en Orihuela. En Elche se llegará a los 28 ºC y en la capital la máxima será de 25 ºC con las mínimas de 16 ºC. En la capital de la Comunidad Valenciana, los termómetros llegarán hasta los 25 ºC con mínimas de 14 ºC.

La mínima de la Comunidad Valenciana estará en Morella, donde los termómetros bajarán hasta los 6 ºC en el interior de la provincia de Castellón. «Cielo poco nuboso por la mañana e intervalos de nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía, donde no se descartan chubascos ocasionales», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este jueves 14 de mayo:

Cielo poco nuboso por la mañana e intervalos de nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en la mitad norte y norte de Alicante, donde no se descartan chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente oeste en el interior y flojo, ocasionalmente moderado, de componentes este y sur en el litoral; no se descartan rachas muy fuertes del noroeste en zonas expuestas del interior norte de Castellón durante la madrugada.