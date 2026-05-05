Alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma las zonas afectadas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso para este martes 5 de mayo por chubascos acompañados de tormenta con la probabilidad de que sean localmente fuertes en el interior norte de la provincia de Castellón. Las precipitaciones también serán protagonistas durante toda la jornada en Alicante y Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta de la AEMET por lluvias.

La Comunidad Valenciana vivirá otro día de lluvias en una primera semana de mayo que se espera con tiempo revuelto en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. El lunes 4 de mayo fue un día de otoño en el Mediterráneo y este 5 de mayo será un día de alerta amarilla decretada por la AEMET. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso a partir de las 12:00 horas hasta las 23:59 horas en el interior norte de la provincia de Castellón.

«Chubascos acompañados de tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el interior norte por la tarde», dice la AEMET sobre las lluvias en esta zona de la Comunidad Valenciana donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 mm. La zona afectada será el interior norte de la provincia de Castellón.

Sobre las lluvias en el resto de la Comunidad Valenciana, la AEMET confirma que serán «menos probables y más dispersas en el sur». Por ejemplo, entre las 12:00 horas y las 18:00 horas hay una probabilidad de precipitación de un 45% en Alicante y de un 10% en Valencia.

La AEMET también ha confirmado un descenso de las temperaturas, llegando a ser la mínima de 5 ºC en el interior de Castellón, en la ciudad de Morella. En Requena, en el interior de la provincia de Valencia, los termómetros también bajarán hasta los 7 ºC. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 24 ºC, mientras que en la provincia de Alicante, en Elche se llegará a los 27 ºC. Esta será la zona más cálida de la Comunidad Valenciana durante el día.

Alertas por lluvias en la Comunidad Valenciana

«Chubascos acompañados de tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el interior norte por la tarde», dice la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo en el interior norte de la provincia de Castellón.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana este martes 5 de mayo:

Poco nuboso, aumentando a nuboso por nubosidad de evolución diurna, con chubascos acompañados de tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes en el interior norte, menos probables y más dispersos en el sur. Temperaturas en descenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado por la tarde, predominando la componente oeste en el interior, la componente sur en Alicante y la componente este en el resto del litoral.