La Comunidad Valenciana recibe mayo con «tormentas fuertes»: la AEMET confirma las lluvias

La Comunidad Valenciana recibe este mes de mayo con una alerta amarilla por lluvias. La AEMET ha confirmado que este 1 de mayo habrá durante toda la jornada tormentas y chubascos en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de que estas serán localmente fuertes en el interior de esta comunidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias en la Comunidad Valenciana en este 1 de mayo.

Este 1 de mayo, festivo nacional en el que se celebra el Día del Trabajador, será un día lluvioso en la Comunidad Valenciana. De primeras, la AEMET ha activado una alerta amarilla por lluvias y tormentas que no se descarta que vayan acompañadas de granizo. El aviso ha sido activado para el interior de la provincia de Valencia durante la madrugada y hasta las 08:59 horas, con posibilidad de extenderse durante las primeras horas.

Las lluvias seguirán siendo protagonistas en la Comunidad Valenciana durante toda la jornada de este viernes 1 de mayo. «Se esperan chubascos acompañados de tormenta en Castellón y Valencia de madrugada y por la mañana, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el interior de Valencia; por la tarde hay probabilidad de lluvias débiles y dispersas en zonas de montaña», avisa la AEMET sobre las lluvias en la Comunidad Valenciana en este 1 de mayo.

Lluvias el 1 de mayo en la Comunidad Valenciana

«Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de Valencia la primera mitad del día», dice la AEMET sobre la alerta amarilla por lluvias que ha sido decretada hasta primera hora de la mañana, pudiendo incluso extenderse cerca del mediodía.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este 1 de mayo:

Cielo muy nuboso o cubierto. Se esperan chubascos acompañados de tormenta en Castellón y Valencia de madrugada y por la mañana, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el interior de Valencia; por la tarde hay probabilidad de lluvias débiles y dispersas en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo, del noreste en el litoral y del este en el interior.