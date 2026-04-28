Vuelven las lluvias a la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma las zonas afectadas

La AEMET confirma lluvias en la Comunidad Valenciana para este martes 28 de abril. Después de un lunes de buen tiempo en el Mediterráneo, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de las precipitaciones que se centrarán especialmente en la provincia de Alicante. Las nubes avanzarán del sur al norte durante toda la jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y las lluvias en este 28 de abril.

Abril se despide con tiempo inestable en la Comunidad Valenciana, donde todo hace indicar que habrá lluvias en este martes 28. La AEMET ha confirmado «cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral de Castellón y Valencia a primeras horas, tendiendo a disminuir, e intervalos de nubes medias y altas que avanzarán de sur a norte durante el día». Y esto se traducirá en lluvias en la provincia de Alicante durante la primera mitad del día.

Así que la probabilidad de precipitación rondará el 90% en el sur de la provincia de Alicante durante las primeras horas del día y en la capital será de un 60%, lo mismo que en el interior. Por lo que respecta a las temperaturas, las máximas serán de 24 ºC en la zona durante este martes 28 de abril.

Este cielo nuboso y la probabilidad de precipitación llegarán a la provincia de Valencia desde primera hora de la tarde. En la capital de la Comunidad Valenciana, las máximas serán de 23 ºC durante el día y de 13 ºC durante la noche. Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, tendiendo a disminuir, e intervalos de nubes medias y altas que avanzarán de sur a norte durante el día. Temperaturas con pequeños cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía», dice la AEMET sobre el tiempo en Valencia.

Menos riesgo de precipitación habrá en Castellón, donde las máximas también serán de 23 ºC en la capital. Las mínimas serán de 9 ºC en Morella, en el interior de la provincia, donde se registrarán las temperaturas más bajas de toda la Comunidad Valenciana durante este martes 28 de abril.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este martes 28 de abril:

Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral de Castellón y Valencia a primeras horas, tendiendo a disminuir, e intervalos de nubes medias y altas que avanzarán de sur a norte durante el día. Temperaturas con pequeños cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía, ocasionalmente moderado en el litoral de Alicante.