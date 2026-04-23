La Comunidad Valenciana en alerta por tormentas, olas de tres metros y granizo

Olas de tres metros y granizo, la Comunidad Valenciana activa la alerta por unas tormentas que vienen con fuerza. Esta comunidad que se ha visto afectada por ciertas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, cuando el tiempo empieza a convertirse en estos días en los que realmente deberemos empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial que tengamos en mente.

Este tipo de elementos que llegan con mucha fuerza, pueden acabar generando más de una sorpresa. En especial en una comunidad autónoma que podría convertirse en una de las más afectadas por un fenómeno que puede cambiarlo todo. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con un tiempo que nos puede dejar alguna que otra sorpresa. Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar unos mapas del tiempo que llegan con sorpresas. Esta inestabilidad va en aumento y puede ir multiplicándose en estas próximas horas en una comunidad acostumbrada al buen tiempo y al sol.

La AENET activa la alerta en la Comunidad Valenciana

El mal tiempo se ha convertido en realidad, después de una semana en la que el sol y la estabilidad han sido los verdaderos protagonistas. Estos días en los que realmente cada detalle puede hacer variar los planes o la ropa nada más salir de casa o pillar un pequeño resfriado.

Es importante estar preparados para una serie de novedades destacadas que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de poner en práctica determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Este sol y altas temperaturas de días pasados pueden pasar a la historia, en especial, si tenemos en cuenta lo que está a punto de pasar. Son tiempos de ver cambios inesperados, en una primavera en la que cada detalle cuenta y lo hace dentro de unas horas que pueden ser cruciales.

La inestabilidad es más propia de la primavera que la estabilidad que hemos tenido en días anteriores y nos ha acabado marcando muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta para hacer planes en esta recta final de la semana y del mes de abril.

Tormentas, olas de tres metros y granizo

El tiempo se acaba convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de estas zonas del país. Sin duda alguna, lo que nos estará esperando es un importante cambio que puede cambiar por completo lo que esperaríamos en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

La Comunidad Valenciana es una de las zonas más afectadas por una serie de cambios que llegarán con fuerza. Tal y como nos explican desde la AEMET: «En la mitad sur, intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta; en la mitad norte, predominio de poco nuboso, sin descartar algún chubasco aislado. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. En el litoral de Alicante, viento moderado del noreste y en el resto, viento flojo de componente este con intervalos de moderado».

Las temperaturas van a caer hasta situarse en unos niveles que quizás nadie hubiera visto llegar, son días de esperar lo inesperado en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Para el resto de España la situación no será mucho mejor, sino todo lo contrario: «Se prevé un tiempo estable con cielos de nubes altas en gran parte del territorio y nubes bajas en los litorales del Mediterráneo y de Alborán. Por la mañana, podrán darse precipitaciones en el suroeste. Sin embargo, la llegada de aire frío en altura a partir de la tarde aumentará la inestabilidad. Se desarrollará abundante nubosidad en el interior, y podrán darse chubascos y tormentas, localmente fuertes, en los Pirineos y, continuando durante la noche, en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Salamanca y Ávila. En Canarias, los cielos estarán nubosos y podrán darse precipitaciones débiles en las islas más montañosas.

Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el interior sur de la Comunidad Valenciana. Seguirá habiendo algo de polvo en suspensión en el sur peninsular. Se espera que las temperaturas máximas bajen en el tercio oriental de la Península, incluso de forma notable en la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro, y suban en el resto. Predominarán los descensos de las mínimas en la Península. En Canarias, se mantendrán sin cambios relevantes».

Las temperaturas acabarán siendo las auténticas protagonistas con este importante descenso que ira acompañado de: «El viento soplará flojo en general, del este en el Cantábrico y en la mitad oriental peninsular, y de componente sur en la occidental. El viento será moderado en los litorales, con probables rachas muy fuertes en la costa de Almería y otras zonas del sureste. En Canarias, el viento será moderado y de componente norte. Chubascos y tormentas, localmente fuertes, en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León y Pirineos. Probables rachas de viento muy fuertes en el litoral de Almería. Descenso notable de las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro».