Cielos nublados y lluvias débiles en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos con intervalos nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 23 de abril de 2026, con la posibilidad de precipitaciones débiles en el tercio occidental y en las sierras. Las temperaturas mínimas descenderán en el litoral atlántico, mientras que en el resto se mantendrán estables o ascenderán. Las máximas también experimentarán un descenso en el litoral mediterráneo y los vientos serán flojos, aumentando a moderados en Almería, donde se esperan rachas muy fuertes en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 23 de abril

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta mayormente despejada, con un suave soplo de viento del sureste que alcanzará los 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 30 de máxima, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. A primera hora, la sensación térmica será de 15 grados, pero conforme avance el día, el sol brillará con fuerza, elevando la sensación hasta los 30 grados, ideal para disfrutar de las horas de luz que se extienden desde las 07:39 hasta las 21:06.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su esplendor, sin riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. La humedad, aunque moderada, se mantendrá en un nivel aceptable, evitando que el ambiente se sienta pesado. Con un viento que podría intensificarse en ráfagas de hasta 7 km/h, será un día perfecto para pasear por las calles sevillanas y disfrutar de la calidez del verano que se aferra a la ciudad.

Córdoba: nubes y posibilidad de lluvia intensa

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y un cielo que se va cubriendo lentamente, mientras el viento del sur sopla a 15 km/h, creando una sensación de inestabilidad en el ambiente.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 40% en la tarde-noche y las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados. El viento puede intensificarse con ráfagas de hasta 7 km/h, lo que sumado a la humedad que puede llegar al 90%, generará un ambiente algo agobiante. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados por la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la madrugada, el resto del día se mantendrá seco y con un viento suave del sur.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La sensación térmica será agradable, lo que invita a aprovechar el buen tiempo y disfrutar de los espacios abiertos.

Cielo parcialmente nublado y fresco en Cádiz

El día amanece en Cádiz con una temperatura mínima de 16°C y un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 21°C, con una probabilidad de lluvia del 15%, lo que sugiere que no se espera precipitación significativa. Sin embargo, el viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tener precaución.

Por la tarde, el ambiente se mantendrá fresco, con una temperatura que rondará los 19°C y un cielo similar al de la mañana. La probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Con 13 horas y 25 minutos de luz, la puesta del sol a las 21:06 promete un cierre de día tranquilo y sin sorpresas meteorológicas.

Jaén: cielos despejados y posibilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 17 grados. El ambiente es fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá mayormente soleado, aunque existe una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche. Se recomienda llevar una chaqueta ligera y disfrutar del sol, que alcanzará su punto máximo con 28 grados, perfecto para actividades al aire libre.

Mañana soleada con nubes por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 16 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer consigo algunas nubes y se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 8 km/h. Es recomendable aprovechar la mañana para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica máxima alcanzará los 24 grados, ideal para disfrutar del sol antes de que el cielo cambie.

Granada: cielos despejados con lluvia a la vista

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 14 grados y la sensación térmica es similar, lo que invita a abrigarse un poco. A medida que avance el día, el tiempo cambiará, con una probabilidad de lluvia que aumentará en la tarde-noche, alcanzando hasta un 65%. Se recomienda llevar un paraguas y optar por ropa ligera, ya que la temperatura máxima podría llegar a los 30 grados.

Almería: cielo despejado y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 18 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 27 grados, mientras el viento sopla del este a una velocidad de 30 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde, ya que podrían presentarse rachas de viento de hasta 55 km/h. La humedad, que oscilará entre el 30 y el 80%, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, así que es aconsejable hidratarse y buscar sombra en las horas más cálidas.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET