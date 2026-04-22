Hoy, 22 de abril de 2026, el cielo se presenta despejado o poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con algunas nubes de evolución diurna en las zonas montañosas. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma floja, con intervalos moderados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 33 grados y el viento, que soplará de manera constante a 20 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa. La mañana comenzará tranquila, con un ambiente que se irá caldeando a medida que el sol, tímido al principio, se asome en el horizonte a las 07:13.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su aspecto nublado, pero la probabilidad de chubascos es mínima, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 75%, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado, pero la calidez del sol compensará esta sensación. Con la puesta del sol a las 20:51, Zaragoza se despide de un día que, aunque no será perfecto, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la ciudad.

Calatayud: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que anticipa un tiempo cambiante. El cielo, cubierto de nubes, sugiere que la jornada no será tranquila, mientras el viento comienza a soplar con fuerza desde el sur, creando un ambiente dinámico y algo inquietante.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 29 grados, pero la tarde promete ser más intensa, con ráfagas de viento que alcanzarán hasta 40 km/h. La humedad, que puede llegar al 70%, sumará una sensación térmica notablemente más baja. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia, aunque baja, no se puede descartar.

Tarazona: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 29 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera un ambiente templado, con una ligera brisa que podría hacer más agradable la jornada, aunque sin probabilidades de lluvia.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un momento perfecto para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el parque.