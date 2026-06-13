Alcaraz desvela su predicción sobre España en el Mundial

Carlos Alcaraz tiene muy claro quién va a ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En un vídeo publicado por Miami Heat este viernes en sus redes sociales, grabado en el mes de marzo cuando fue a ver el partido ante Los Angeles Lakers en el Kaseya Center de Miami, el futbolista dejó su predicción ante las cámaras del conjunto de Florida. El número dos del mundo aseguró que España ganará el Mundial 2026.

El tenista de El Palmar aprovechó su presencia en Miami para disputar el Masters 1000 a finales de marzo para ir a ver un partido de la NBA, y qué partido: un Miami Heat vs Lakers. Dos clásicos de la NBA que a día de hoy no atraviesan por su mejor momento. Aunque a los angelinos les pasó factura la ausencia de Doncic por lesión en el tramo final de la temporada.

Alcaraz vio el partido a pie de pista. Aprovechando su presencia allí, y que Estados Unidos es anfitriona del Mundial, le preguntaron por sus predicciones para la cita que arrancó el pasado jueves 11 de junio con el México-Sudáfrica. «Vamos a por el Mundial en España», señaló el mejor tenista español en la actualidad. Tiene muy claro que los chicos de Luis de la Fuente van a conseguir su segunda estrella este verano.

El vídeo se ha publicado ahora, pero se grabó en el mes de marzo. Actualmente, Alcaraz continúa recuperándose de su lesión en la muñeca derecha que le ha hecho perderse torneos especiales como el de Madrid o Roland Garros. Y también estará ausente en Wimbledon, donde defendía final. Todavía no se sabe cuándo volverá el tenista murciano a las pistas; dependerá de su evolución en la muñeca. Aunque todo apunta a que no tardará mucho más porque su intención es disputar el US Open en septiembre.