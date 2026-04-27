La Comunidad Valenciana inicia la semana con una subida de temperaturas: confirmado por la AEMET

La AEMET ha confirmado un pequeño repunte de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este lunes 27 de abril. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que los termómetros irán al alza en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón en este inicio de semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la subida de las temperaturas que pronostica la AEMET.

La Comunidad Valenciana despide el mes de abril con temperaturas propias de la primavera. Después de unos días de caída de las máximas y lluvia, la AEMET ha confirmado un lunes 27 de abril de buen tiempo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. «Cielo despejado o poco nuboso», informa la Agencia Estatal de Meteorología, que ha confirmado que el inicio de semana será soleado en el Mediterráneo.

Así que las temperaturas tendrán un pequeño repunte en la Comunidad Valenciana y la AEMET ha confirmado que se darán máximas de 25 ºC en ciudades como Elche, en la provincia de Alicante. En la capital la máxima será de 23 ºC y las mínimas durante la noche serán de 10 ºC. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado sobre el viento en esta zona en este lunes. «En el litoral, viento moderado del noreste; en el resto, viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este en horas centrales», informa.

En Valencia las máximas serán algo más bajas, llegando los termómetros hasta los 23 ºC en la capital de la Comunidad Valenciana. Las mínimas en la zona estarán en el interior, donde caerán hasta los 9 ºC en Requena. En el interior de Castellón, las mínimas también caerán hasta los 10 ºC en Morella. La máxima estará en la capital de la provincia, donde se llegará a los 24 ºC durante el día. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ascenso ligero. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a sureste en horas centrales», predice la Agencia Estatal de Meteorología.

La AEMET y las temperaturas

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 27 de abril:

Cielo despejado o poco nuboso. Temperaturas con pequeños cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía, ocasionalmente moderado en el litoral sur de Alicante.