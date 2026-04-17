La Comunidad Valenciana recibe el fin de semana con otra subida de temperaturas

La Comunidad Valenciana recibe el fin de semana con un día veraniego. La AEMET ha confirmado otro ligero ascenso de las temperaturas máximas y mínimas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología predice temperaturas de hasta 26 ºC en este viernes 17 de abril. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Este viernes 17 de abril volverá a ser un día de buen tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado que las «temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio norte» y «las máximas en ascenso ligero». Así que en la provincia de Alicante se llegará incluso a los 26 ºC en Orihuela. En Alcoy y Elche se tocarán los 24 ºC, mientras que las máximas serán de 22 ºC en Alicante, donde las mínimas se quedarán en 12 ºC. «Cielo con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ascenso ligero», dice la AEMET.

En Valencia, este viernes 17 de abril también será un día casi de verano. En la capital de la Comunidad Valenciana, los termómetros llegarán a los 23 ºC durante el día y caerán hasta los 12 ºC en las horas más frías de la noche. En Onteniente se llegará a los 25 ºC, al igual que en Requena, en el interior de la provincia. La AEMET también avisa de «viento flojo de dirección variable, con predominio del este en horas centrales».

La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado «temperaturas en ascenso ligero» en la provincia de Castellón, donde se llegará a los 23 ºC durante el día y las mínimas caerán a 13 ºC durante la noche. En el interior también se llegará a los 23 ºC en Morella.

Buen tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para este viernes 17 de abril en la Comunidad Valenciana:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en puntos del interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto; máximas en ascenso ligero. Viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a este y sureste flojo.