Tabarca: la isla de 60 habitantes que recibe 150.000 turistas en verano y quiere desligarse de Alicante

En España, solo 30 ciudades superan los 150.000 habitantes. En Alicante, este es el número de visitantes que recibe en verano la isla de Tabarca. Se trata de una pequeñísima superficie donde hay censados 60 habitantes. Y es la más pequeña de cuantas existen habitadas en todo el territorio nacional, porque apenas mide 450 metros de ancho, 150 metros menos que la emblemática Explanada de España de la capital de Costa Blanca. El largo de Tabarca no llega a los dos kilómetros.

Administrativamente, y hasta la fecha, la también conocida como Isla Plana está considerada partida rural de la ciudad de Alicante, de donde dista 22 kilómetros por mar. Pero, en las últimas horas, su historia, siempre al abrigo de la capital, ha sufrido un giro inesperado por quienes la habitan: la Asociación de Vecinos Isla Plana, con el apoyo de más de la mitad de la población censada, ha aprobado en asamblea constituirse en entidad local menor. Es decir, como una administración de ámbito territorial inferior al municipio, pero con independencia para gestionar sus intereses.

Sus 60 vecinos censados reivindican una mayor atención, ya sea en infraestructuras, dotaciones y servicios, incluso en cuestiones tan básicas como el alumbrado de las farolas, fundidas hace tiempo, como en temas esenciales, como contar con atención médica. Ahora, tienen un enfermero todo el año y, hasta hace dos años, con un facultativo los dos meses de verano.

El movimiento vecinal lleva más de una década trabajando en Tabarca, bajo la denominación de Asociación de Vecinos de Tabarca Isla Plana. Se constituyeron hace 11 años. Lo preside Carmen Martí. Y el punto de inflexión en todo ese recorrido ha sido que desde 2015 a la actualidad no han avanzado. Ninguna administración les ha dado el «trato especial» o singular que necesitan.

De hecho, en 2018, las Cortes Valencianas, tramitaron iniciativas para mejorar el transporte hasta allí. Sobre todo, en la denominada temporada baja. Esto es de invierno a marzo. Pero aquel papel quedó mojado. Los vecinos se quejan de que no existe conexión regular y diaria. Y esta circunstancia afecta a su calidad de vida y dificulta enormemente su movilidad. Además, les genera un aislamiento administrativo.

Cuentan con un policía local todo el año, pero carecen de los servicios necesarios para atender adecuadamente lo que significa el exponencial aumento de población e infraestructuras básicas. Motivos, entre otros, que les han llevado a la situación actual.

Pero, además, se trata de la primera reserva marina declarada en España, lo que sucedió en 1986. Hace exactamente 40 años. Y cuenta con un Bien de Interés Cultural, la Torre de San José. Pero ni siquiera todas esas peculiaridades le han servido para obtener ese reconocimiento que buscan. Como no lo han obtenido formando parte de Alicante, pese a sus reivindicaciones, ahora quieren buscarlo de modo independiente.

Su caso recuerda mucho a otro de la propia provincia de Alicante ocurrido hace también 40 años. En 1986, Pilar de la Horadada, una partida de la localidad de Orihuela, en la Vega Baja del Segura, solicitó su segregación, esgrimiendo la necesidad de mejorar infraestructuras y gestionar su propio potencial económico. Lo consiguió ese verano, tras varias movilizaciones. Hoy, es el municipio más al sur de la provincia de Alicante. «Llevamos peleando 11 años y hemos dicho basta», explica Carmen Martí en conversación con OKDIARIO.

En la actualidad, un equipo de abogados trabaja en los trámites para iniciar el procedimiento que permita transformar la Isla Plana en una entidad local menor. Hasta el momento, nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos. Y Carmen Martí descarta solicitar nuevas entrevistas con el Ayuntamiento: «¿Para qué?, llevamos años pidiendo y seguimos igual».