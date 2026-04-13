Llorca anuncia nuevas infraestructuras para Alicante y reclama a Sánchez la ampliación del aeropuerto

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha anunciado este lunes que la Generalitat Valenciana asumirá la sustitución del actual aparcamiento de la estación del AVE que conecta con Madrid, ahora en superficie, para convertirlo en subterráneo. Y que, además, esa obra se integrará en la futura estación intermodal del tranvía (TRAM) de Alicante. Un proyecto en que la Administración autonómica invertirá 102 millones de euros y que estará concluido a inicios de 2029.

Juanfran Pérez Llorca ha efectuado este anuncio en la presentación del parque central de Alicante. Un acto en que, en presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, el President ha reivindicado también la ampliación del aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche y el desbloqueo de las obras del Corredor Mediterráneo. De facto, que no basta con hacer un megaproyecto, véase el futuro parque central, sino que además hay que darle utilidad para una ciudad que va camino de superar los 1,5 millones de turistas que recibió en 2025.

El futuro aparcamiento se ejecutará de forma simultánea a la estación. Con ello, la Generalitat Valenciana pretende tres cosas: optimizar recursos, acelerar plazos y evitar duplicidades. «Invertir en la provincia de Alicante es una garantía de retorno de inversiones», ha deslizado Pérez Llorca ante el propio ministro, Óscar Puente, y otros representantes del Gobierno, así como la plana mayor del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entre otros.

Pérez Llorca ha apelado a la «colaboración institucional y a la política útil» para avanzar, precisamente, en las inversiones y proyectos que necesita la provincia de Alicante, en particular, y la Comunidad Valenciana, en general. Porque, según ha sentenciado: «Ya no podemos esperar más». En ese contexto, Pérez Llorca ha reivindicado al Gobierno de España la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche. Es decir, la segunda pista. Y, también, el desbloqueo del Corredor Mediterráneo. Muy especialmente en el tramo 4 Murcia-Alicante.

Llorca ha efectuado esta reivindicación ante un auditorio en que se encontraba, por ejemplo, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Alicante, César Quintanilla. Y, también, una muy nutrida representación de la sociedad civil y el mundo universitario.

Se da la circunstancia de que, conforme acumula prórrogas Sánchez con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la provincia de Alicante suma años a la cola de las inversiones del Gobierno en esas mismas cuentas estatales. Y la situación empieza a ser ya crítica.

El pasado 20 de enero, la consellera de Turismo, Marián Cano, tal como publicó OKDIARIO, reivindicó esa segunda pista para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Una reivindicación que se fundamenta en que el citado aeropuerto ha alcanzado los 20 millones de pasajeros en 2025.

Pese a lo cual, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez se resiste a efectuar una ampliación, cuya reivindicación ya es un clamor en todos los sectores de la sociedad alicantina. Esencialmente, porque contar con una sola pista está limitando la posibilidad de generar negocio, de abrir nuevas rutas y supone un serio obstáculo al desarrollo del empleo, según confirma un informe de la Cámara de Comercio de Alicante.