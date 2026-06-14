Tyra Banks demanda a Netflix acusándoles de “manipular” su imagen en el documental de ‘America’s Next Top Model’

Las grandes supermodelos de los años 90 siguen marcando tendencia décadas después, y Tyra Banks continúa siendo uno de los nombres propios de aquella era dorada. La que fuera una de las grandes «top model» del momento, y eterna rival mediática de Naomi Campbell, no sólo sigue vinculada al mundo de la moda, sino que también mantiene su legado televisivo a través de America’s Next Top Model, el programa que presentó durante más de una década y que marcó a toda una generación.

Sin embargo, el formato siempre estuvo rodeado de controversia. Durante años se habló de dinámicas duras, presión extrema y situaciones límite en el proceso de selección de modelos. Ahora, esas críticas han vuelto al primer plano tras el estreno de un nuevo documental producido por Netflix que repasa los entresijos del programa.

Banks participó en ese proyecto, pero el resultado final no ha sido del todo el esperado. Hasta el punto de que ha decidido emprender acciones legales contra la plataforma.

De fenómeno televisivo a objeto de polémica

Emitido entre 2003 y 2018 en cadenas como UPN y The CW, America’s Next Top Model acumuló 24 temporadas y se convirtió en una auténtica cantera de modelos que dieron el salto a la industria internacional, tomando el relevo de iconos como Claudia Schiffer o Cindy Crawford.

Entre sus participantes más conocidas destaca Winnie Harlow, pionera en visibilizar el vitiligo en las pasarelas y que llegó a desfilar para Victoria’s Secret tras su paso por el concurso.

Un documental que muestra una cruda realidad

El tráiler del documental de Netflix ya anticipaba un enfoque bastante crítico. Aunque arranca con una visión más amable del fenómeno televisivo, rápidamente se adentra en su lado más polémico: cambios estéticos radicales, presión extrema sobre las concursantes y comportamientos delictivos que se encubrían.

Sin embargo, según la versión de Tyra Banks, el resultado final no refleja la realidad. La modelo sostiene que el proyecto distorsiona su imagen y construye una narrativa parcial basada en una edición selectiva de sus declaraciones.

Según la demanda, de una entrevista de tres horas y media solo se habrían utilizado 16 minutos, recortados de forma sesgada para dar forma a una historia «falsa y difamatoria».

Tyra Banks, el poli malo de ‘America’s Next Top Model’

Entre las frases que más han generado controversia en el propio tráiler aparece una afirmación de uno de los comentaristas del proyecto: «Tyra haría lo que sea para conseguir el éxito del programa», acompañada de un corte en el que la propia Banks reconoce: «Sé que fui demasiado lejos».

Además, según ha avanzado Page Six, el documental sugiere de forma indirecta su implicación en un supuesto caso de agresión sexual sufrido por la concursante Shandi Sullivan durante la segunda temporada del programa, algo que Banks niega de manera rotunda.

La presentadora también rechaza otras insinuaciones, como que ignoró comportamientos inapropiados dentro del equipo o que no actuó ante determinadas situaciones. Según su versión, sí se tomaron medidas en su momento, incluyendo la interrupción de la producción y la implementación de protocolos contra el acoso.

Demanda contra Netflix

Banks asegura que el documental le fue presentado como un trabajo periodístico objetivo sobre el legado de America’s Next Top Model, pero sostiene que el resultado final responde a un montaje que daña su reputación personal y profesional. Por ello, ha decidido presentar una demanda por difamación contra Netflix y solicita un juicio con jurado para determinar la posible compensación por daños y perjuicios.

Por el momento, ni la propia Tyra Banks ni representantes de Netflix han querido hacer declaraciones sobre el caso.