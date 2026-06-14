Un ex jugador de la Liga Endesa pide perdón por compartir un libro de Hitler: «Me gusta leer cosas diferentes»

Luka Bozic, jugador que ha militado esta temporada en el Covirán Granada de la Liga Endesa, ha desatado las críticas en redes sociales por compartir en su cuenta de Instagram una imagen del libro Mein Kampf (Mi Lucha) de Adolf Hitler. El croata eliminó la publicación después de unas horas, aunque su mensaje de disculpas también ha sido muy comentado. «Si ofendí a alguien, me disculpo. Simplemente me gusta leer cosas diferentes», explicó en un comunicado en sus stories de Instagram.

El Covirán Granada anunció días atrás su baja de manera oficial, después de que el ala-pívot firmara una de las mejores temporadas a nivel individual de toda la Liga Endesa en el colista de la competición. Bozic ha promediado 15,9 puntos y 6,5 rebotes por partido, guarismos que le han hecho merecedor de entrar en el mejor quinteto de la ACB junto a Jean Montero, David DeJulius, Timothé Luwawu-Cabarrot y su compatriota Mario Hezonja. Además, su valoración media de 24,3 no se alcanzaba en la competición liguera española desde hace 18 años; por parte de dos mitos del baloncesto en nuestro país como Rudy Fernández y Marc Gasol.

Bozic apuntaba a ser una de las piezas más codiciadas del mercado tras su desvinculación de un Covirán Granada que jugará en Primera FEB la próxima campaña. El croata de 30 años debutó en el baloncesto español la pasada temporada en Lleida, donde ya dejó muestras de su facilidad para producir números. Ahora, el aspecto deportivo ha quedado en un segundo plano en lo que respecta a Luka Bozic, que ha recibido muchas críticas por parte de aficionados de diferentes equipos de la Liga Endesa.

Los hechos se remontan a este sábado, cuando el ex jugador del conjunto granadino compartió una storie de Instagram en la que mostraba una imagen del libro Mein Kampf de Adolf Hitler junto a un emoticono. Después de la avalancha de reproches recibida, las disculpas públicas de Bozic tampoco convencieron. «Me han pedido que borrara la storie (del libro que estaba leyendo). No quise expresar mis ideas políticas, únicamente compartí una foto del libro. Si ofendí a alguien, me disculpo. Simplemente me gusta leer cosas diferentes», expresó en un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Luka Bozic buscará equipo de cara a la próxima temporada después de una polémica que puede cerrarle puertas a la hora de encontrar un nuevo destino en el que continuar su carrera.