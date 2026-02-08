El Real Madrid sale del bache y Krämer da un recital de triples contra el Granada

El Real Madrid logró este domingo su decimoséptima victoria en la Liga Endesa contra el Covirán Granada en el último partido en el Movistar Arena antes de la Copa del Rey (94-79). El equipo blanco se escapó en la segunda parte tras un inicio más apretado de lo que quizá se esperaba frente al colista del campeonato y liquidó las opciones de los andaluces con un parcial de 54-43.

Después de las dos derrotas en las visitas de esta semana a Panathinaikos y Dubai, el Real Madrid estaba obligado a mostrar una sólida imagen ante su afición. Y eso intentó desde el inicio sin necesidad de utilizar a Edy Tavares y sobre todo que aflorasen los que cuentan con menos minutos. David Krämer fue el mejor con 22 puntos (6/9 en triples), dos asistencias y 19 de valoración contra su ex equipo, junto a Trey Lyles, Facundo Campazzo y Alex Len, cuya notable actuación ya ha dejado de ser noticia.

El Real Madrid intentó ir dominando al Granada, colista de la Liga Endesa, con gran parte de su unidad B por las bajas de Gaby Deck y Théo Maledon por lesión y la de Mario Hezonja por descanso. Procida volvió a representar esa amplitud de plantilla que tiene Sergio Scariolo comandando a los blancos con dos triples y siete puntos en el primer cuarto, en el que también apareció Campazzo para dirigir y anotar (seis).

El Granada se lo cree contra el Real Madrid

Pero las rotaciones del Real Madrid motivaron a un Granada que se acercaba a sólo dos puntos superado el ecuador del segundo cuarto (34-32) hasta que Len desplegó sus alas y con dos canastas consecutivas dio un respiro a su equipo. El ucraniano y Lyles evitaron que los seis tiros libres seguidos de Luka Bozic hicieran más daño al cuadro local. La sorprendentemente igualada primera parte se cerró con 40-36.

Hasta que Lyles decidió dinamitar las opciones de Granada con 10 puntos en minuto y medio que hacían escalar al Real Madrid. Los de Scariolo se auparon hasta los 20 de ventaja gracias a sus jugadores de fondo de armario, que le dieron su mayor renta (70-50) en un tercer cuarto que acabó en 70-54. Len, Chuma Okeke, Sergio Llull, Krämer, incluso Izan Almansa… Todos sumaron en la segunda parte.

Y eso hizo que los últimos minutos se convirtieran en un festival de tiros abiertos en el que Krämer y Gabriele Procida se soltaron con triples a placer. Aunque los de Arturo Ruiz no habían dicho su última palabra y se creyeron la remontada con un parcial de 0-9 a falta de minuto y medio para el final (86-77), pero ya había muy poco tiempo para completar la machada.

Andrés Feliz, Llull y dos triples de Krämer sentenciaron el duelo y el Real Madrid firmó su cuarto triunfo consecutivo en Liga para afianzar el liderato. Ya son tres victorias sobre el Valencia Basket, que este domingo cayó en Badalona contra el Joventut, al que también recibirá en los cuartos de final de la Copa del Rey en el Roig Arena.