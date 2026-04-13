Alicante inicia su otro PGOU: un superparque con 1.400 viviendas, 14 vías y 420 millones de inversión

La ciudad de Alicante ha puesto este lunes la primera piedra a lo que de facto será su otro plan general (PGOU): el parque central. Una infraestructura cuyo eje será un parque de 2.100 metros de largo por un ancho que rondará entre los 68 y los 210 metros, según la zona. Todo ello, sobre 14 vías férreas y bordeado por 1.400 nuevas viviendas, entre las que todo indica que habrá hoteles. De facto, supondrá la revolución urbana de un municipio que solo en 2025 recibió 1,5 millones de visitantes, por lo que en ese entorno se construirán también hoteles. La inversión total por parte de las tres administraciones será de 420 millones de euros. Esto es la mitad que el proyecto anterior, cuyo ticket ascendía a 895 millones de euros. Es decir, que el nuevo proyecto es un 53% más económico.

El parque central de Alicante fue ideado en origen hace 39 años. En concreto, en 1987. Pero ha sido ahora cuando las tres administraciones implicadas, Generalitat, Ayuntamiento y Gobierno, han llegado a un acuerdo. El otro efecto urbano, y por lo que también se le comienza a conocer como el otro plan general de Alicante, es porque unirá barrios separados ahora por las vías del tren, que debían dar una vuelta enorme para llegar de uno a otro. Y resultaban además muy difícilmente visitables para los turistas. Y, también, con la emblemática Avenida Maisonnave, que es la milla de oro de la capital de la Costa Blanca. Con todo ello, las vías férreas quedarán parcialmente soterradas y no en su totalidad, como se solicitaba en el planteamiento primigenio. Óscar Puente ha hablado de siete acuerdos y un proyecto para los que no hay plazos concretos.

En materia medioambiental, el futuro parque central generará 200.000 metros cuadrados peatonales y muy cerca del centro urbano, como ha puesto de relieve el alcalde de Alicante, Luis Barcala. De facto, será un nodo intermodal formado por la estación del ferrocarril, la estación central del tranvía, aparcamientos subterráneos para vehículos y bicicletas, estación de autobuses, parada de bus, bici, taxi y otros modos de transporte sostenible.

El acto de presentación de ese parque central se ha celebrado en el Ayuntamiento de Alicante. Y en él han participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que volverá a Alicante este jueves (Romería de Santa Faz) y este viernes (Pleno del Consell); el alcalde Luis Barcala, que ha definido el proyecto de «transformador y crucial» para la ciudad; y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En ese acto, Óscar Puente ha confesado que Alicante es «mi segunda casa y el lugar donde probablemente yo acabaré mis días». Es decir, un ministro socialista que se rinde a la ciudad de un alcalde popular. En concreto, la de su «amigo», como Puente ha reconocido, Luis Barcala. Lo que, en cierto modo, explica las caras serias del Grupo Municipal Socialista a la conclusión del acto. Pero, dado que Óscar Puente ha efectuado esa revelación, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha aprovechado para recordarle, ya en los corrillos posteriores al acto, otras infraestructuras que le son necesarias al entorno del campus.

En medio de todo ello, la única pero muy importante reivindicación la ha efectuado Pérez Llorca, que ha recordado que hay proyectos del Gobierno en la ciudad y en la provincia que van muy atrasados y ha reclamado el mismo espíritu para llegar a acuerdos en aquellos que el del este lunes presentado.

El presidente de la Generalitat Valenciana, al poco de iniciar su mandato, presentó una batería de iniciativas cuando se reunió con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Ámbitos de colaboración en los que resultaba imprescindible la participación del Ejecutivo central. De momento, ya ha conseguido dos objetivos. Uno, la comisión mixta para la reconstrucción tras la DANA. Otro, el de este parque central que ahora se ha presentado.