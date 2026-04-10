La obra clave del tranvía en Alicante excava túnel tras ocho años paralizada con PSOE y Compromís

Durante ocho años, los del Gobierno del socialista Ximo Puig y Compromís, la obra clave para el tranvía en Alicante estuvo paralizada. En menos de tres, los ejecutivos de Carlos Mazón y Pérez Llorca la han puesto en marcha. Al punto de que este viernes, el propio Pérez Llorca ha visitado los trabajos de excavación y conexión entre la estación en la que desembarcan los viajeros del AVE procedentes de Madrid, Murcia, Valencia o Barcelona, y la del tranvía que transportará a esos mismos viajeros a Benidorm, Villajoyosa o Denia.

En concreto, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) firmaron el 21 de febrero de 2024 un histórico acuerdo. Esa firma permitió iniciar las obras de la nueva estación central de Alicante. Esa estación conectará con Madrid, Valencia, Murcia y Barcelona entre otros destinos, pero también, con la principal del tranvía en la ciudad, en la plaza de Los Luceros. La negociación llevaba bloqueada 8 años bajo los gobiernos de Ximo Puig. El nuevo Ejecutivo de Carlos Mazón la desbloqueó en 7 meses.

Pérez Llorca ha sentenciado este viernes a pie de obra que la futura estación central del TRAM (tranvía) convertirá a Alicante en un referente de la intermodalidad y el transporte en España. El coste de esa nueva infraestructura supera los 100 millones de euros. Y los plazos se extienden hasta los inicios de 2029 para que esté definitivamente lista. Es decir, en torno a 44 meses desde ahora.

Para la excavación se va a utilizar la técnica denominada cut and cover (cortar y cubrir), que permite ejecutar los trabajos sin que existan interferencias sobre el tráfico que discurre por la avenida de la Estación. Una de las más transitadas de la capital de la Costa Blanca. Con ello, se busca que la afección para los vecinos sea mínima. También, se respetan los elementos del entorno, como son los ficus, la propia estación de Adif, el antiguo refugio de la Guerra Civil y el colector antirriadas que discurre bajo la avenida.

Los trabajos se llevan a cabo con la mayor sensibilidad urbana y, hasta la fecha, están siendo compatibles con el día a día de la ciudad. Así, se ha dado prioridad a facilitar las entradas y salidas a las nuevas zonas de aparcamientos, garantizando, además, el acceso a las personas de movilidad reducida.