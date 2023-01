Ana Barceló, ex consejera de Sanidad del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y candidata a la Alcaldía de Alicante ha anunciado en la Ejecutiva local de su partido como uno de los grandes proyectos para la próxima legislatura «que van a ser una realidad y que van a producir un fuerte impacto económico» uno que es el mismo al que se comprometió Ximo Puig hace casi 4 años, acompañado entonces del antecesor de Ana Barceló en los comicios locales de 2019 en Alicante Francisco Sanguino y que sigue sin realizarse: la conexión que debe permitir a los viajeros del AVE desde Madrid enlazar directamente desde esa estación del AVE con el tranvía a Benidorm. Puig llegó a anunciar en marzo de 2019 que la iniciativa requeriría de 35 millones de € de inversión. Han pasado 4 años y 2 candidatos. Esa conexión no está. Ahora, vuelve a ser anunciada.

La alusión de Ana Barceló al citado proyecto puede leerse en la web del PSOE de Alicante y, según se desprende del comunicado, tuvo lugar en el marco de la última Ejecutiva Local.

El Tram es el tranvía de la ciudad de Alicante. Y los miles de viajeros que llegan desde Madrid cada año a través del AVE se encuentran con que no existe una conexión directa entre la estación intermodal de pasajeros y ese tranvía. Por el contrario, una vez bajan del AVE, deben salir al exterior y avanzar varios cientos de metros con las maletas bajo el brazo hasta llegar a la estación de referencia del tranvía en Alicante: la de Plaza de Los Luceros. Y, desde allí, tomar el tranvía para dirigirse a Benidorm, por ejemplo.

En 2019, Ximo Puig quería recuperar la Alcaldía de Alicante que los socialistas habían perdido en abril del año anterior. Y, para ello, eligió como candidato a Francesc Sanguino. Puig y Sanguino visitaron juntos la estación del tranvía de Plaza de Los Luceros. Y, allí, según la publicación de aquel día que aparece aun en la página del PSPV-PSOE el presidente de la Generalitat Valenciana anunció la conexión directa entre la estación del AVE y la Plaza de Los Luceros. Explicó entonces que la medida supondría una inversión de unos 35 millones de €. Y que con ella «damos un paso adelante en la movilidad de Alicante».

Pero 4 años después y a las puertas de una nuevas elecciones locales, esa conexión no existe. Por esta cuestión, a inicios de diciembre del pasado año (2022), el concejal de Transportes del Ayuntamiento de Alicante el popular Manuel Villar acusó directamente a Ximo Puig de «haber impedido el crecimiento del Tram en Alicante» y de incumplir la promesa de ejecutar la conexión citada y que ahora ha recuperado Ana Barceló.

Según dijo Villar en aquella ocasión, en 3,5 años, el tripartito que conforma el Gobierno valenciano apenas había invertido 1,7 millones de € en el Tram de Alicante, mientras que en Valencia «la cifra supera los 200 millones de €».

El de la conexión fallida entre la estación de Plaza de Los Luceros y la del AVE no es es el único proyecto en torno al tranvía de Alicante que no arranca. Otros, como la línea para unir Alicante y el hospital público de San Juan, en el área metropolitana de la ciudad de Alicante, siguen a la espera de una ampliación que no llega.