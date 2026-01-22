El Consell reclama la segunda pista para el aeropuerto Alicante-Elche: «Nada sustenta que no se haga»

La consellera de Turismo del Gobierno valenciano, Marián Cano, ha reivindicado la segunda pista para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Ese aeropuerto ha alcanzado los 20 millones de pasajeros en 2025. Pese a lo cual, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez se resiste a efectuar una ampliación, cuya reivindicación ya es un clamor en todos los sectores de la sociedad alicantina. Esencialmente, porque contar con una sola pista está limitando la posibilidad de generar negocio, de abrir nuevas rutas y supone un serio obstáculo al desarrollo del empleo, según confirma un informe de la Cámara de Comercio de Alicante.

Este jueves, Marián Cano ha ido un paso más allá. Y ha asegurado en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que «no hay nada que sustente» que es ampliación no se lleve a cabo. A la vez que ha recordado en clara alusión al Gobierno de Sánchez que los aeropuertos de otras ciudades con 12 millones de pasajeros cuentan con dos pistas, y el de Alicante-Elche, con 20 millones de turistas, aún no la tiene.

En otro orden de cosas, Marián Cano ha destacado que el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur ha recibido este miércoles más de 30.000 visitas. Una cifra récord en la feria. Y ha revelado, también, que uno de cada tres turistas que eligen el territorio valenciano para sus vacaciones lo hacen atraídos por su gastronomía.

Se da la circunstancia de que en marzo de 2024, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez rechazó la construcción de una segunda pista en el aeropuerto Alicante-Elche al considerar que «no es necesario a corto plazo». La realidad turística posterior, con la infraestructura recibiendo 20 millones de pasajeros en un año y con el Ejecutivo valenciano gestionando nuevas rutas a Estados Unidos y Asia (China y Japón) para los aeropuertos valencianos, han puesto en evidencia aquella afirmación del Gobierno.

Según ha explicado Marián Cano, la falta de la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y la no ampliación del aeropuerto de Valencia-Manises, «es un problema, que viene reivindicando la sociedad civil desde hace tiempo. En el caso de Alicante-Elche, hemos llegado a los 20 millones de pasajeros hace tiempo. Hace escasas semanas la propia Aena consideraba que Alicante estaba llegando a un punto crítico. Y tenemos claros ejemplos de otros aeropuertos en que esa segunda pista se ha hecho con 12 millones de pasajeros».

La consellera de Turismo ha advertido que «no hay nada que sustente que aquí, con casi 20 millones de pasajeros no se haga esa segunda pista, que permita seguir apostando por la economía de la provincia de Alicante». Marián Cano, ha recordado también que: «Al final, no es sólo el turismo. También, son los negocios. La conectividad ayuda a nuestros sectores. Unos sectores muy internacionalizados, con apuestas claras por todas las áreas económicas».