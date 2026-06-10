El único diputado podemita balear pide el «empoderamiento» de las mujeres musulmanas con o sin burka

El único diputado de Unidas Podemos en el Parlament balear ha ido más allá de un simple rechazo al Proyecto de Ley presentado por Vox para la prohibición en Baleares del uso del burka en los espacios públicos. José María García ha reclamado «más educación, más recursos sociales y programas de empoderamiento para las mujeres musulmanas» en Baleares. Lleven o no lleven burka.

En el turno de intervenciones del Grupo Mixto, García ha admitido que «las organizaciones de mujeres musulmanas debaten entre ellas acerca del uso del velo. Para algunas es una cuestión de libertad personal y simbología religiosa, de identidad musulmana que ustedes quieren erradicar. Para otras es una obligación muchas veces familiar, algo impuesto. No debemos ser nosotros, los cristianos occidentales, los que debemos legislar sobre la forma de vestir de ellas ni de nadie».

El podemita reconoce también que «las organizaciones de mujeres musulmanas piden que se actúe contra las personas que les obligan a usar determinadas prendas, y no contra ellas por llevarlas».

Y ha finalizado su intervención reclamando que «lo que necesitamos es más educación, más recursos sociales y programas de empoderamiento para que las mujeres musulmanas que lo decidan elijan libremente su forma de vestir sin depender de estructuras patriarcales ni musulmanas ni cristianas ni mucho menos de ultraderecha».

El pleno del Parlament ha tomado en consideración una proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos.

La toma en consideración e inicio de la tramitación parlamentaria de la iniciativa, similar a una no legislativa que ya se aprobó en la Cámara autonómica a petición del PP, ha salido adelante con los votos de Vox y el PP. PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado en contra.

Con esta ley, Vox propone la prohibición total del burka y el niqab en todo espacio público, multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en su uso o impongan su utilización a menores o mujeres bajo tutela, reformas en el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta cuatro años a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer a portar estas prendas, así como expulsión del territorio nacional para personas extranjeras que reincidan en la infracción.

La ley establece, además, que esta imposición del uso de velos integrales se considera contraria al orden público y a la dignidad humana, principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

La Cámara balear inicia así la tramitación de una ley que, en caso de aprobarse definitivamente, se enviará al Congreso de los Diputados para su validación definitiva, ya que propone la modificación del Código Penal y de otras leyes.

La diputada de Vox Manuela Cañadas, que ha defendido la iniciativa, ha considerado que normalizar el uso de estas prendas «significa aceptar una involución medieval en pleno siglo XXI».

También ha defendido como «prioritario» mantener la identidad, cultura y costumbres, subrayando que las prácticas islámicas que «denigran a la mujer» no tienen cabida en la sociedad española.

«El velo es una herramienta de anulación de la personalidad diseñada para borrar la existencia civil de la mujer», ha dicho, agregando que son prendas de «sumisión y sometimiento».

Igualmente, ha cargado contra los grupos de la izquierda, que no han apoyado la ley, acusándolos de ser «hipócritas y falsos feministas».

Con todo, Cañadas ha concluido que la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos «no es un acto de discriminación, sino una medida de estricto orden público y seguridad nacional».

La diputada del PP Cristina Gil ha compartido parte de la defensa que ha hecho Vox, aunque subrayando que los ‘populares’ llevan «muchos años diciendo que el burka y el niqak atentan contra la dignidad de la mujer».

A su entender, esta proposición de ley «no afecta a la libertad religiosa» sino que «restringe una práctica que invisibiliza a la mujer».

La popular también ha arremetido contra la izquierda por «negar el derecho a existir de la mujer». «Este es su progresismo, de las mujeres veladas íntegramente. Las quieren seguir ocultando», ha sostenido.

Finalmente, ha justificado la prohibición de estas prendas por una cuestión de seguridad, ya que impiden la identificación facial, y ha remarcado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la posibilidad de limitar el uso del velo integral en espacios públicos.