Horror en Ibiza: viola a la hija de unos amigos suyos cada día durante cuatro años cuando sus padres se iban a trabajar

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este jueves 11 de junio un caso que estremeció a la isla de Ibiza hace ya 17 años. El acusado es un hombre de origen rumano que presuntamente violó diariamente durante cuatro años a la hija de unos amigos suyos. La Fiscalía pide para el varón 10 años de prisión.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado residía en la misma vivienda que un matrimonio con el que mantenía una estrecha relación de amistad y la hija menor de estos. Debido a este vínculo de confianza, el individuo era la persona encargada de cuidar a la pequeña durante las jornadas en las que los progenitores se ausentaban del domicilio para ir a trabajar.

Era precisamente en esos momentos de intimidad, al quedarse a solas en el inmueble, cuando el varón presuntamente aprovechaba para trasladar a la menor a su habitación y cometer los abusos. El documento fiscal detalla que el acusado desnudaba a la víctima, la besaba, le realizaba tocamientos en sus partes íntimas y, en ocasiones, la obligaba a practicarle sexo oral.

Estas agresiones se repitieron prácticamente a diario durante cuatro años, un tiempo en el que la víctima apenas tenía entre cuatro y ocho años de edad. Para perpetrar los actos, el acusado se valió de un rol casi paternal con el fin de ganarse la sumisión de la menor; le compraba regalos y le prestaba una atención constante, al tiempo que la coaccionaba asegurándole que, si relataba lo sucedido a sus padres, estos dejarían de amarla.

Como consecuencia de este escenario continuado de desprotección, el desarrollo de la víctima se vio gravemente afectado, sufriendo una pérdida de confianza generalizada, una profunda disminución de su autoestima y alteraciones severas en sus relaciones sociales. Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la afectada con 60.000 euros en concepto de daños morales.

El juicio arrancará este jueves a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.