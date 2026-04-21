La AEMET confirma un cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana: «En ligero descenso»

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un ligero descenso de las temperaturas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón para este martes 21 de abril. La Agencia Estatal de Meteorología también habla sobre la posibilidad del cielo nuboso en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

El lunes 20 de abril fue un día de verano en la Comunidad Valenciana y la AEMET ha confirmado un “ligero descenso” de las temperaturas para este martes 21 de abril. “Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Valencia y en ligero descenso en el resto”, informa la AEMET en su predicción para esta jornada en la Comunidad Valenciana.

En la provincia de Alicante, donde en la jornada de lunes se registraron 30 grados en Orihuela, los termómetros bajarán hasta tres grados en la misma localidad, donde la máxima será de 27 ºC. En la capital, las máximas serán de 23 ºC durante el día y de 14 ºC durante las horas más frías de la noche. «Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante el día y cielo despejado o poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso», dice la AEMET.

En Valencia las máximas también caerán algunos grados después de registrar máximas de 30 ºC en localidades como Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana, los termómetros se quedarán en 24 ºC con mínimas de 14 ºC durante la noche. El punto con más calor de la zona será en el interior, en Requena, donde las temperaturas llegarán a los 27 ºC.

En Castellón también caerán las mínimas con respecto al lunes; este martes 21 de abril las máximas en la zona serán de 24 ºC con mínimas de 11 ºC en el interior durante las horas más frías de la noche. «Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante el día y cielo despejado o poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero descenso», dice la AEMET en su predicción.

La predicción de la AEMET en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este martes 21 de abril:

Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante el día y cielo despejado o poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Valencia y en ligero descenso en el resto. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este por la tarde, ocasionalmente moderado en el interior del norte de Castellón.