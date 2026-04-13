La AEMET pone en alerta amarilla a la Comunidad Valenciana por viento y lluvias

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana por lluvias y viento. La AEMET ha activado un aviso por los fenómenos atmosféricos adversos que se producirán durante este lunes 13 de abril en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La alerta por lluvias está prevista para la madrugada con posibilidad de que se extienda a primeras horas del día y la de viento estará presente durante toda la jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla por viento y lluvias en la Comunidad Valenciana.

Este lunes 13 de abril se celebra el Día de San Vicente de Ferrer y, en este segundo lunes de Pascua, aunque no es un día festivo autonómico, será no laborable ni lectivo en gran parte de los municipios de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Para mala suerte de los valencianos que quisieran pasar un día de playa, la AEMET ha activado una alerta amarilla por lluvias y viento.

Después de un fin de semana marcado por las lluvias en la Comunidad Valenciana, las lluvias seguirán durante la madrugada y puede que durante las primeras horas del día. La AEMET activó una alerta amarilla por lluvia en la provincia de Alicante a partir de las 21:00 horas y esta siguió vigente en principio hasta las 04:59 horas.

Los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana. (Foto: AEMET)

La AEMET también ha activado una alerta por viento que estará presente hasta las 23:59 horas en el norte de la provincia de Castellón y hasta las 16:59 horas en el sur de esta comunidad. Las rachas máximas serán de 80 km/h.

Sobre las temperaturas, la AEMET ha confirmado que las mínimas irán en descenso durante este lunes 13 de abril, siendo «más ligero en el norte». «Máximas en ascenso ligero», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología sobre las máximas que serán de 21 ºC en Valencia capital. En Alicante los termómetros llegarán a los 20 ºC y en Castellón las mínimas caerán hasta los 2 ºC en el interior.

Alerta amarilla por lluvias y viento

«Probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y litoral sur de Alicante de madrugada. Rachas de viento muy fuertes en Castellón», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos para este lunes 13 de abril en la Comunidad Valenciana.

La predicción de la AEMET para el Día de San Vicente Ferrer y segundo lunes de Pascua en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón es la siguiente:

Cielo muy nuboso de madrugada, tendiendo a intervalos nubosos. Probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y litoral sur de Alicante de madrugada, y moderados en la mitad sur del resto de la comunidad. Temperaturas mínimas en descenso, más ligero en el norte, y máximas en ascenso ligero. Viento moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en Castellón, que no se descartan en otros puntos del interior de la mitad norte.